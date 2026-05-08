LDC : PSG – Arsenal, un duel entre la meilleure attaque et la meilleure défense

Le Paris Saint-Germain et Arsenal se retrouveront en finale de la Ligue des champions le 30 mai 2026 à la Puskás Aréna de Budapest. Les deux clubs ont validé leur qualification cette semaine : le PSG en accrochant un nul (1-1) à l’Allianz Arena face au Bayern Munich, Arsenal en écartant l’Atlético de Madrid grâce à un but de Bukayo Saka.

Le PSG devient ainsi le premier club français à enchaîner deux finales consécutives en Ligue des champions, un exploit qui n’avait plus été réalisé à l’échelle européenne depuis Liverpool en 2018 et 2019. Pour Arsenal, le chemin est tout aussi historique : c’est seulement la deuxième fois en vingt ans que le club londonien atteint une finale de C1, après la défaite face au Barcelone de Ronaldinho en 2006.

Deux machines aux antipodes statistiques

Depuis le coup d’envoi de la compétition, les chiffres des deux équipes tracent deux portraits opposés. Le PSG affiche une moyenne de 2,8 buts par match en Ligue des champions, deuxième du classement derrière le Bayern Munich (3,1). Cette production est portée en grande partie par Khvicha Kvaratskhelia : le Géorgien est devenu le premier joueur de l’histoire à être décisif lors de sept matchs consécutifs en phase finale d’une même édition de la compétition.

Publicité

Du côté d’Arsenal, c’est un autre tableau. Les Gunners abordent la finale comme la dernière équipe encore invaincue dans la compétition, avec le statut de meilleure défense — six buts encaissés en 14 rencontres — et un bilan de 11 victoires. En phase de ligue, Arsenal avait réalisé un sans-faute, terminant meilleure attaque de la phase tout en gardant sa cage inviolée à cinq reprises.

L’UEFA, dans sa présentation des finalistes, souligne qu’Arsenal peut gagner des matches de multiples façons, avec une moyenne d’un but concédé tous les deux rencontres, et que douze joueurs de champ différents ont contribué à leur total de buts.

Les réactions après la qualification

La joie côté londonien s’est exprimée sans retenue. Declan Rice a résumé l’ambiance dans le vestiaire après la victoire contre l’Atlético : « C’est le chaos. Nous avons toutes les raisons du monde de fêter ça. C’est la compétition la plus prestigieuse du football de clubs. » Mikel Arteta, de son côté, a tempéré l’euphorie par un message à l’intention du PSG. En conférence de presse, le technicien espagnol a reconnu la valeur du champion en titre tout en affichant sa confiance : « Nous savons de quoi ils sont capables, mais nous sommes également très confiants : le moment venu, nous ferons ce qu’il faut. »

À Paris, Luis Enrique a souligné la qualité collective de sa formation après la prestation défensive à Munich. Kvaratskhelia a lui résumé l’état d’esprit du groupe : « On est vraiment très heureux d’être en finale. » La finale PSG – Arsenal sera diffusée sur Canal+ et M6 le 30 mai à 18h00, heure française, à la Puskás Aréna de Budapest. L’UEFA a attribué 17 200 places à chaque club pour leurs supporters respectifs.