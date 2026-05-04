Le Real Madrid plus performant sans Mbappé, les statistiques relancent le débat

Vinicius Jr a inscrit un doublé dimanche 3 mai pour offrir au Real Madrid une victoire 2-0 face à l’Espanyol Barcelone, en Liga. Un succès de plus en l’absence de Kylian Mbappé, dont le bilan sur le terrain contraste de façon frappante avec celui de l’équipe sans lui.

Six victoires sur sept matchs officiels sans Kylian Mbappé au coup d’envoi, contre une seule victoire, deux nuls et quatre défaites sur ses sept dernières titularisations : le contraste ne laisse plus beaucoup de place à l’interprétation. Interrogé après la rencontre face à l’Espanyol, l’entraîneur du Real Madrid Álvaro Arbeloa a encensé Vinicius Jr sans détour : « C’est facile à juger. Il a encore fait un énorme match, avec deux super buts et en étant le leader du secteur offensif. Une menace constante, très agressif et intelligent. » Difficile de ne pas lire entre les lignes d’une déclaration aussi tranchée en pleine polémique sur l’influence de l’attaquant français dans le collectif merengue.

Une saison sans titre qui alimente les tensions internes

La saison 2025-26 du Real Madrid se dirige vers une conclusion sans trophée : éliminé en huitièmes de finale de la Copa del Rey par l’Albacete, sorti en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, et distancé en Liga par le FC Barcelone. Dans ce cadre, l’arrivée de Mbappé en provenance du PSG à l’été 2024 est désormais scrutée sous un angle critique par plusieurs acteurs du club.

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Selon ESPN, des membres du staff technique du Real Madrid auraient qualifié le joueur de « mauvais coéquipier« , pointant notamment son manque de travail défensif et sa difficulté à s’intégrer dans le système collectif. La radio espagnole Cadena COPE a rapporté de son côté que la direction du club, depuis le centre d’entraînement de Valdebebas, estimait qu’il « n’était pas le leader attendu« . Des médias espagnols ont également évoqué des tensions directes avec Jude Bellingham, ainsi qu’une incompatibilité de fond avec Vinicius Jr — au point que certaines voix en interne réclameraient le départ de l’un ou de l’autre lors du prochain mercato estival.

Une absence qui libère le collectif

Sur le terrain, les chiffres confirment une tendance que le site Stats du Foot avait déjà relevée après le match contre l’Espanyol : le Real Madrid produit un football plus efficace quand Mbappé n’est pas titulaire. Les analystes pointent notamment son positionnement en numéro 9 atypique — il dézone fréquemment vers la gauche, occupant les couloirs de Vinicius Jr et perturbant les automatismes offensifs du reste du groupe.

L’attaquant français est actuellement indisponible en raison d’une blessure au muscle semi-tendineux de la cuisse gauche, qui fait suite à une précédente lésion au genou gauche contractée en mars. Aperçu en déplacement privé en Italie pendant sa convalescence, il a suscité l’incompréhension de nombreux supporters madrilènes selon le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo.

Son retour à la compétition est envisagé pour la dernière journée de Liga, le 24 mai face à l’Athletic Club, avant la Coupe du Monde 2026. D’ici là, le Real Madrid disputera le Clasico contre le FC Barcelone le 10 mai, une rencontre décisive pour les maigres espoirs madrilènes de titre en championnat.