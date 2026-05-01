Real Madrid : Kylian Mbappé critiqué, un « mauvais coéquipier » selon le staff

Kylian Mbappé fait l’objet de critiques internes au Real Madrid, où des membres du staff technique l’auraient qualifié de « mauvais coéquipier », selon des révélations d’ESPN. L’attaquant français de 27 ans, recruté librement par le club madrilène à l’été 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, traverse une période de turbulences à la fin de sa deuxième saison — et se retrouve désormais sur le flanc au pire moment.

Au-delà de l’ambiance dans le vestiaire, les critiques porteraient surtout sur les performances sportives de Mbappé, directement pointées par le staff technique. Son apport défensif serait jugé insuffisant et son intégration au jeu collectif madrilène poserait problème, au point d’être considéré comme l’un des facteurs de la mauvaise forme actuelle de l’équipe.

Un bilan collectif décevant malgré des chiffres individuels records

La frustration du staff contraste avec des statistiques personnelles historiques. Sur l’année civile 2025, Mbappé a inscrit 58 buts en 58 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid — un total qui égale le record du club détenu par Cristiano Ronaldo. La radio espagnole Cadena COPE rapporte pourtant que la direction estime que le Français « n’est pas le leader attendu, ni sur le terrain ni dans le vestiaire ». Aucun titre n’a été remporté cette saison, la Liga semblant promise au FC Barcelone et l’élimination en Ligue des champions étant actée.

Publicité

Son comportement rappellerait, selon ESPN, ses deux dernières saisons compliquées au PSG, où son attitude avait déjà alimenté les tensions. Les critiques portent notamment sur son manque de travail défensif et sur l’absence de complémentarité avec Vinicius Jr. Plusieurs médias espagnols ont évoqué des tensions avec Jude Bellingham, ainsi qu’une préférence du vestiaire pour le Brésilien.

La question du leadership au cœur des débats

Selon la Cadena COPE, la direction du club attendait de Mbappé qu’il prenne la tête du groupe, dans un contexte où Vinicius Jr est jugé trop imprévisible émotionnellement pour endosser ce rôle. Ce déficit de leadership cristallise les tensions, au point que la presse espagnole commence à évoquer ouvertement la possibilité d’un départ lors du prochain mercato estival.

Sa blessure actuelle vient compliquer un peu plus une fin de saison déjà délicate. Le Real Madrid n’a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité, mais à condition que sa reprise se déroule sans accroc, Mbappé devrait être en mesure de rejouer en Liga, avant de rejoindre les Bleus pour le grand rendez-vous mondial de l’été.