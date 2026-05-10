Liga : le Barça s'impose face au Real Madrid et s'offre un 29e titre de champion d'Espagne

Le FC Barcelone a remporté le Clásico face au Real Madrid 2-0, dimanche 10 mai 2026 au Camp Nou, lors de la 35e journée de Liga, et conquiert par la même occasion son 29e titre de champion d’Espagne, le deuxième consécutif sous la direction de Hansi Flick.

Deux buts en dix-huit minutes pour plier le match

Les Blaugranas ont frappé d’entrée. À la 8e minute, Marcus Rashford ouvre le score sur coup franc. Dix minutes plus tard, Ferran Torres double la mise sur une remise de Dani Olmo (2-0, 18′). Rapidement dos au mur, le Real Madrid n’a jamais réussi à remonter la pente. Les Madrilènes ont été cantonnés à un seul tir cadré sur l’ensemble de la rencontre, contre sept pour le Barça, qui a conservé 55 % de possession. En seconde période, un but de Bellingham a été refusé pour hors-jeu (61′) et Courtois a dû s’interposer face à Torres (55′) puis Lewandowski (84′). Quatre cartons jaunes ont sanctionné le camp madrilène, dont Camavinga (40′) et Asencio (51′). Le score final ne bougera pas.

Avant la rencontre, Hansi Flick avait fixé le cap en conférence de presse : « Nous voulons remporter le titre, notre deuxième consécutif. » L’entraîneur allemand avait également insisté sur la cohésion de son groupe, en soulignant la connexion exceptionnelle entre les joueurs issus de la Masia et les recrues extérieures, et la progression quotidienne d’une équipe particulièrement jeune.

Publicité

Un Real Madrid en ruines

La situation madrilène rendait cette défaite encore plus lourde de sens. Après le départ de Carlo Ancelotti en mai 2025, le club avait misé sur Xabi Alonso pour imprimer un nouveau style et construire sur la durée. Le projet a rapidement déraillé avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Des bagarres entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde ont secoué le vestiaire, révélant un groupe profondément divisé. Kylian Mbappé, auteur de 41 buts et 6 passes décisives en 41 matchs cette saison, a lui aussi alimenté les tensions : une altercation verbale avec un membre du staff lors d’un entraînement, puis des images le montrant en séjour en Sardaigne pendant une période de convalescence officielle, très mal reçues dans le vestiaire.

Blessé aux ischio-jambiers, il était absent ce dimanche. Antonio Rüdiger s’est quant à lui retrouvé impliqué dans une confrontation physique avec Álvaro Carreras à l’entraînement, évitée de justesse grâce à l’intervention de coéquipiers. La saison s’achève sans trophée : le Real a notamment été éliminé de la Coupe du Roi par Albacete, club de deuxième division.

Un Barça qui confirme sa domination

Avec ce sacre, le FC Barcelone devient la première équipe à conserver son titre de Liga depuis ses propres doublés de 2018 et 2019, selon les données de beIN SPORTS. La saison 2025-2026 avait déjà été marquée par la conquête de la Supercoupe d’Espagne, remportée face au Real Madrid (3-2) en finale à Djeddah en janvier. Il reste trois journées à disputer en Liga. Le Barça, déjà intouchable au classement avec 91 points contre 77 au Real Madrid, jouera son prochain match le 14 mai.