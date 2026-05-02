Liga : Rashford devance Vinicius et Mbappé au classement des vitesses moyennes

Marcus Rashford, l’attaquant anglais du FC Barcelone actuellement en prêt depuis Manchester United, s’impose cette saison comme le joueur le plus rapide parmi les attaquants des équipes de tête en Liga. Les données collectées par les plateformes spécialisées Cojina et BeSoccer Pro, relayées par le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo, placent l’international anglais en tête du classement des vitesses moyennes avec 34,16 km/h, devant Vinicius Júnior (Real Madrid) à 33,92 km/h et Kylian Mbappé (Real Madrid) à 33,55 km/h.

Rashford en tête sur la durée, Vinicius toujours le plus explosif

Le classement établi distingue deux types de performance physique. En vitesse moyenne sur l’ensemble des courses effectuées en match, Rashford devance ses deux rivaux madrilènes. L’attaquant brésilien du Real Madrid conserve toutefois la vitesse de pointe maximale enregistrée en Liga cette saison, avec un sprint à 36,21 km/h. Rashford suit avec 36,02 km/h, tandis que Raphinha, coéquipier de l’Anglais au Barça, pointe à 35,61 km/h. Mbappé affiche pour sa part un pic à 35,04 km/h.

Ces données n’émanent pas d’un classement officiel publié par LaLiga, dont le système de statistiques physiques n’est pas rendu public de manière exhaustive. Les chiffres cités proviennent d’agrégateurs de données de performance, dont la méthodologie peut varier selon les matchs et les séquences analysées.

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Une présence à Barcelone qui redéfinit l’attaque catalane

Arrivé au FC Barcelone en janvier 2026 sous forme de prêt en provenance de Manchester United, Rashford a retrouvé une régularité physique qui avait disparu lors de sa dernière saison en Premier League. Sa présence dans le top 4 des joueurs les plus rapides de Liga — aux côtés de Raphinha — témoigne de l’orientation prise par l’entraîneur blaugrana, qui s’appuie sur la profondeur et la vitesse de transition pour contrebalancer la puissance athlétique du Real Madrid.

Barcelone, en tête de la Liga à quelques journées de la fin de saison, reçoit Osasuna ce samedi 2 mai (21h00, heure locale). Le Real Madrid se déplace quant à lui sur le terrain de l’Espanyol le dimanche 3 mai.