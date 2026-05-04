Ligue des champions CAF : Ndala, arbitre de Maroc–Sénégal, dirigera la finale

L’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a été désigné par la Confédération africaine de football pour diriger la finale aller de la Ligue des champions entre Mamelodi Sundowns et AS FAR. La rencontre se jouera le 17 mai à Pretoria, en Afrique du Sud.

Âgé de 38 ans, l’officiel congolais reste associé à la finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations qu’il avait arbitrée entre le Sénégal et le Maroc. Malgré les critiques suscitées par cette prestation, l’instance continentale a maintenu sa confiance en lui, comme en témoignent ses désignations récentes en compétitions interclubs.

Une désignation confirmée pour Pretoria

La CAF a retenu Jean-Jacques Ndala pour officier lors de la première manche de la double confrontation. Le match se disputera au stade Loftus Versfeld, à Pretoria, antre des Sundowns. La finale retour est prévue une semaine plus tard au Maroc.

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Depuis la CAN 2025, l’arbitre a continué d’être sollicité sur des rencontres importantes. Il a notamment dirigé le match de phase de groupes entre Young Africans et la JS Kabylie le 5 février, puis un quart de finale de la Coupe de la CAF opposant Al-Masry au CR Belouizdad le 14 mars.

Une finale de CAN marquée par des décisions contestées

Le nom de Ndala reste lié à la finale de la CAN 2025 disputée à Rabat. Lors de cette rencontre, il avait annulé un but du Sénégal après avoir sifflé une faute avant la fin de l’action, empêchant tout recours à l’assistance vidéo. Quelques minutes plus tard, un penalty avait été accordé au Maroc après intervention du VAR pour une faute sur Brahim Díaz.

Ces décisions avaient provoqué une réaction immédiate du banc sénégalais. Les joueurs avaient quitté la pelouse pendant plusieurs minutes en signe de protestation, entraînant une interruption du match. La partie avait ensuite repris et le Sénégal s’était imposé 1-0 après prolongation. Le dénouement sportif a été modifié par la suite. En mars 2026, la CAF a attribué la victoire 3-0 au Maroc, considérant que le retrait temporaire de l’équipe sénégalaise constituait une infraction au règlement de la compétition.

Une confiance maintenue malgré les critiques

Malgré les controverses, la CAF continue de désigner l’arbitre congolais sur des affiches majeures du continent. Selon les règlements de l’International Football Association Board (IFAB), les décisions prises par l’arbitre pendant un match restent définitives, ce qui limite les possibilités de remise en cause sur le plan sportif. La finale aller de la Ligue des champions se jouera le 17 mai à Pretoria, avant le match retour prévu le 24 mai à Rabat.