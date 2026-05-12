L'Iran maître d'Ormuz : le Pakistan et l'Irak signent un deal pour le transit de pétrole

L’Irak et le Pakistan ont conclu des accords séparés avec Téhéran pour faire transiter leurs cargaisons de pétrole brut et de GNL via le détroit d’Ormuz. L’information, révélée le 12 mai 2026 par Reuters sur la base de cinq sources proches des dossiers, confirme la mainmise iranienne sur ce passage stratégique depuis le début du conflit avec les États-Unis et Israël fin février.

Bagdad a obtenu le passage de deux très grands pétroliers transportant chacun environ deux millions de barils, franchis dimanche. Le ministère irakien du Pétrole fournit désormais aux autorités iraniennes les informations détaillées de chaque navire pour faciliter les transits via des routes désignées sous supervision navale iranienne. Ni l’Irak ni le Pakistan n’ont effectué de paiements directs à l’Iran ou aux Gardiens de la Révolution (CGRI).

Le trafic dans le détroit est tombé à 5 % de son niveau habituel — contre quelque 3 000 navires par mois avant le conflit — provoquant une hausse du Brent de plus de 50 % et une flambée des prix du GNL de 35 à 50 % en Europe et en Asie. L’Iran conditionne tout règlement à des réparations et un allègement des sanctions, des exigences rejetées le 12 mai par Donald Trump. Aucune négociation formelle n’est annoncée.