Maroc : arrestation d'un Français d'origine algérienne recherché par Interpol

Un ressortissant français d’origine algérienne, âgé de 53 ans, a été interpellé à l’aéroport Mohammed V de Casablanca par les services de police. L’individu faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice française, selon les autorités sécuritaires marocaines.

L’arrestation a eu lieu lors d’un contrôle ayant permis de consulter la base de données de Interpol. Cette vérification a révélé que l’homme était visé par une notice rouge, signalant une recherche à l’échelle internationale. Il est suspecté d’implication dans un réseau lié au blanchiment de fonds provenant d’activités frauduleuses, pour des montants estimés à plusieurs millions d’euros.

Une procédure enclenchée en vue d’une extradition

À la suite de son interpellation, le suspect a été placé à la disposition du parquet compétent. Les autorités marocaines ont engagé la procédure d’extradition, sous la supervision du ministère public, en coordination avec les juridictions concernées.

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Le Bureau central national Interpol basé à Rabat a, de son côté, informé ses homologues français des circonstances de l’arrestation, conformément aux mécanismes de coopération judiciaire internationale. La notice rouge diffusée par Interpol permet aux pays membres de localiser et d’arrêter une personne recherchée en vue de son extradition, sans constituer en elle-même un mandat d’arrêt.

Des interpellations récurrentes de fugitifs internationaux

Plusieurs opérations similaires ont été menées récemment au Maroc. Selon des informations publiées par la presse locale, les services de sécurité ont procédé à l’arrestation de plusieurs personnes recherchées à l’international dans différentes villes du pays.

Ces interpellations ont concerné des individus impliqués dans des affaires variées, allant du trafic de stupéfiants aux infractions financières, en passant par des réseaux de fraude. L’aéroport Mohammed V de Casablanca figure parmi les principaux points de contrôle où ces opérations sont régulièrement menées, en raison de son rôle dans les flux internationaux.

Dans la plupart des cas, les personnes arrêtées sont ensuite présentées aux autorités judiciaires compétentes, avant l’engagement de procédures d’extradition vers les pays à l’origine des mandats. La suite de la procédure dépendra désormais des autorités judiciaires marocaines, qui devront statuer sur la demande d’extradition formulée par la France.