Maroc: Mohammed VI implique encore plus son successeur Moulay El Hassan

Le 2 mai 2026, au Maroc, le roi Mohammed VI a officiellement nommé son fils, le prince héritier Moulay El Hassan, coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales. L’annonce a été confirmée par communiqué du cabinet royal, relayé par l’agence officielle MAP et reprise par plusieurs médias.

Cette décision n’est pas surprenante. En effet, elle concerne Moulay El Hassan, le prince âgé de 22 ans, appelé à occuper une fonction stratégique au sein de l’organisation militaire du pays et qui, à terme, sera amené à prendre la tête du pays. Cette nomination s’inscrit dans une logique de transmission progressive des responsabilités.

Le fils de Mohammed VI a de nouvelles fonctions

Le souverain, chef d’état-major général, reste à la tête de l’institution militaire et supervise les grandes orientations. Il travaillera cependant avec son fils, qui occupe désormais une place centrale dans le fonctionnement des Forces armées royales. Son poste implique notamment le suivi des différents services et une gestion des échanges entre les structures internes.

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En outre, cette nouvelle fonction qui lui a été confiée lui permet désormais de participer à l’organisation des missions, qu’elles soient militaires, humanitaires ou qu’elles aient une portée sociale. Une fonction que le roi Mohammed VI avait lui-même exercé dès 1985, avant son accession au trône, survenue le 23 juillet 1999 suite au décès de son prédécesseur.

Mohammed VI était lui aussi passé par cette étape

À l’époque, il avait été nommé à ce poste par son père, Hassan II. Une étape importante, qui avait marqué son parcours au sein de l’appareil militaire avant de devenir officiellement roi du Royaume du Maroc. Il semble donc vouloir procéder de la même façon avec son fils, qui pourrait prendre sa succession dans les années à venir, bien qu’il doit encore être formé sur divers segments (politique intérieure et politique internationale, notamment).