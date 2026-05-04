Mbappé: Benzema règle ses comptes et implique Vinicius Jr

Au stade RCDE de Barcelone, le Real Madrid s’est imposé 2-0 face à l’Espanyol grâce à un doublé de Vinicius Junior. À l’issue de la rencontre comptant pour le championnat espagnol, Karim Benzema, ex-capitaine du club madrilène, a publiquement désigné l’ailier brésilien comme « le numéro 1 » , plaçant implicitement Kylian Mbappé derrière lui.

Le succès madrilène permet de retarder le sacre du FC Barcelone en championnat. Dans un match longtemps fermé, Vinicius Junior a fait la différence en seconde période, confirmant sa forme actuelle. Ses deux réalisations offrent trois points précieux au club dirigé par Carlo Ancelotti dans la course au titre.

Benzema affiche son soutien à Vinicius

Interrogé après la rencontre, Karim Benzema a salué la performance de son ancien coéquipier, qu’il considère désormais comme la référence offensive du club. « Le numéro 1 » , a-t-il déclaré

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Cette prise de position intervient alors que Kylian Mbappé, arrivé au Real Madrid à l’été 2024, occupe un rôle central dans l’attaque madrilène. Meilleur buteur du club lors de sa première saison, l’international français reste un élément clé du dispositif offensif.

Des relations Benzema–Mbappé déjà fragilisées

La déclaration de Karim Benzema intervient dans un climat marqué par des relations décrites comme tendues entre les deux joueurs selon divers médias français. En outre, ce n’est serait pas le grand amour entre le ballon d’or 2022 et Kylian Mbappé. Des sources concordantes indiquent que la relation entre les deux attaquants se serait détériorée en 2022, lorsque Mbappé avait finalement choisi de prolonger au Paris Saint-Germain alors qu’un transfert au Real Madrid était envisagé. Ce revirement aurait été mal perçu dans l’entourage madrilène.

Les deux joueurs avaient pourtant évolué ensemble en équipe de France entre 2021 et 2022, période durant laquelle leur entente sur le terrain avait été jugée satisfaisante. Karim Benzema a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022, tandis que Kylian Mbappé a été nommé capitaine des Bleus en 2023.

Une hiérarchie offensive relancée

La sortie de Karim Benzema relance le débat sur la hiérarchie offensive au Real Madrid. Vinicius Junior enchaîne les performances décisives, tandis que Kylian Mbappé conserve un poids statistique important dans les résultats de l’équipe.

Le calendrier du club madrilène prévoit plusieurs rencontres décisives en championnat alors que la lutte pour le titre reste ouverte face au FC Barcelone.