Mbappé et Vinicius, coéquipiers de façade : la Cadena SER révèle la fracture du Real Madrid

Le Real Madrid traverse sa pire saison depuis plusieurs années : onze points de retard sur le FC Barcelone à trois journées de la fin de Liga, et une défaite 2-0 au Camp Nou dimanche 10 mai 2026 qui a offert aux Catalans leur 29e titre de champion d’Espagne. C’est dans ce climat d’exaspération que le journaliste sportif Antón Meana a déclaré, sur la radio espagnole Cadena SER, que la relation entre Kylian Mbappé (26 ans) et Vinicius Jr (25 ans) serait nettement moins harmonieuse que ce que le club laisse paraître.

Une fraternité fabriquée, selon la Cadena SER

Selon Meana, les deux stars de l’attaque madrilène ne se cherchent pas sur le terrain, ne construisent pas ensemble et n’entretiendraient pas la complicité que le club tente de projeter publiquement. Le journaliste affirme que leurs coéquipiers auraient intégré cette réalité, et que le jeu collectif du Real Madrid en pâtirait directement. La Cadena SER avait déjà abordé le sujet en mars 2025, précisant que Mbappé s’entendait nettement mieux avec Jude Bellingham et Rodrygo qu’avec le Brésilien, sans pour autant évoquer une hostilité ouverte entre les deux joueurs.

La hiérarchie salariale au sein du vestiaire aurait également évolué. Selon la presse espagnole, Vinicius Jr percevrait depuis fin 2024 une rémunération supérieure à celle de Mbappé — environ 20 millions d’euros nets annuels contre 15 millions pour le Français — grâce à une clause de revalorisation activée après l’obtention du trophée The Best décerné par la FIFA.

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Un vestiaire fragilisé, un club à reconstruire

Le Clásico du 10 mai a mis en évidence les difficultés actuelles du club. Mbappé était absent pour blessure musculaire à la cuisse gauche. Vinicius Jr, titularisé, n’a pas pesé sur la rencontre. Barcelone a ouvert le score dès la 9e minute par Marcus Rashford sur coup franc, avant que Ferran Torres ne double la mise à la 18e sur une passe de Dani Olmo. Le Real, entraîné par Álvaro Arbeloa depuis le départ de Xabi Alonso, n’a cadré qu’un seul tir sur l’ensemble de la partie.

Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de se séparer de l’un ou l’autre des deux joueurs lors du prochain mercato estival. La question du projet tactique à construire autour d’eux — et du futur entraîneur chargé de le mettre en œuvre — constitue le principal dossier de l’été pour la direction madrilène.