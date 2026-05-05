Mbappé : Meilleur buteur du Real, ennemi préféré des supporters

Une vague de messages hostiles ciblant Kylian Mbappé a déferlé sur les réseaux sociaux espagnols dans les heures suivant la victoire du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone (2-0), dimanche 4 mai 2026. Des centaines de supporters madrilènes ont massivement republié une photo de l’attaquant français estampillée du tampon rouge « Fuera » — « dehors » en espagnol — sous les publications officielles du club sur X.

Le déclencheur est connu : blessé à la cuisse, Mbappé a passé le week-end en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice espagnole Ester Expósito, pendant que ses coéquipiers s’imposaient sans lui au stade RCDE. Selon le quotidien madrilène AS, la direction du Real Madrid avait bien autorisé ce déplacement, mais ne s’attendait pas à ce que le joueur s’expose aussi visiblement sur les réseaux sociaux dans une période sportive aussi tendue. Au sein du vestiaire, le traitement de faveur accordé à la star française susciterait également des tensions, selon la même source.

Un paradoxe statistique difficilement ignorable

Mbappé est le meilleur buteur du Real Madrid avec 24 réalisations en Liga, devant Vinícius Júnior (13 buts) et Valverde (5). Toutes compétitions confondues, il totalise 41 buts en 40 matchs, selon les données de Footmercato. Pourtant, le bilan collectif raconte une autre histoire : sur les douze derniers matchs, le Real Madrid a remporté les six rencontres disputées sans lui, contre une seule victoire en six matchs avec lui titulaire.

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L’entraîneur Álvaro Arbeloa, qui a pris les rênes du club en janvier 2026 après le départ de Xabi Alonso, a tenté de désamorcer la polémique en conférence de presse après la victoire contre l’Espanyol : « Chaque joueur, pendant son temps libre, fait ce qu’il juge opportun, et là-dessus je n’interviens pas. »

Une saison sans titre qui aggrave la pression

Le Real Madrid se dirige vers une saison sans titre majeur, le FC Barcelone accusant onze points d’avance au classement de Liga à trois journées de la fin. Le club avait également été éliminé de la Coupe du Roi en janvier par l’Albacete Balompié, pensionnaire de deuxième division. Selon ESPN, certains membres du staff estiment que la cohabitation entre Mbappé et Vinícius est structurellement incompatible, et que la situation ne se résoudra que lorsque l’un des deux quittera le club — une position que Florentino Pérez ne partagerait pas.

Mbappé est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2029.