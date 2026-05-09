Mbappé restera au Real Madrid cet été : Fabrizio Romano coupe court aux rumeurs

Le journaliste spécialisé en transferts Fabrizio Romano a affirmé, début mai 2026, que le Real Madrid n’envisage pas de se séparer de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, malgré une polémique récente qui a ravivé les tensions autour de l’international français.

L’attaquant de 27 ans s’était rendu en Italie avec sa compagne, Ester Expósito, alors qu’il était écarté des terrains en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Ce déplacement, relayé sur les réseaux sociaux, a suscité la colère d’une partie des supporters madrilènes, dont certains ont signé une pétition réclamant son départ du club.

Romano : « Ne pas exagérer »

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a pris soin de distinguer la mauvaise passe conjoncturelle d’une rupture structurelle. « Ce n’est pas le meilleur moment entre Mbappé et le Real Madrid, mais il ne faut pas exagérer. Kylian Mbappé va rester à 100%. » Le journaliste a précisé que les difficultés du club dépassaient le seul cas de l’attaquant français.

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Romano a également souligné que la situation contractuelle de Mbappé — lié au club espagnol jusqu’en 2029 — ne favorise pas un transfert. Aucune offre concrète ni négociation n’aurait été engagée à ce stade.

Un club en reconstruction

Le Real Madrid achève sa deuxième saison consécutive sans titre majeur. Le club est actuellement dirigé par l’entraîneur intérimaire Álvaro Arbeloa, et Florentino Pérez serait en recherche d’un nouveau technicien pour la saison prochaine. Le nom de José Mourinho, actuel entraîneur du Benfica, circule avec insistance selon Romano, qui a confirmé l’intérêt du Portugais pour un retour au Bernabéu.

Florentino Pérez ne souhaiterait perdre ni Mbappé ni Vinícius Júnior, dont la prolongation de contrat n’a pas encore été officialisée.

La décision sur l’identité du prochain entraîneur du Real Madrid devrait être annoncée avant l’ouverture du mercato estival, prévue le 1ᵉʳ juillet 2026.