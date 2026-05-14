Real Madrid: Mbappé sifflé à son retour, la rupture avec les supporters se confirme

Absent des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’une gêne musculaire, Kylian Mbappé a effectué son retour à la compétition ce jeudi 14 mai au Santiago Bernabéu, lors de la victoire du Real Madrid face au Real Oviedo (2-0) en Liga. L’accueil du public madrilène a été sans équivoque : dès l’annonce des compositions, le nom du Français a déclenché une vague de sifflets dans le stade.

Un retour sur le banc, une hostilité immédiate

Titularisé en cours de partie seulement, Mbappé n’a pas échappé à la désapprobation d’une partie des supporters, qui ont manifesté leur mécontentement dès la lecture des noms avant le coup d’envoi. Le Bernabéu, moins rempli qu’à l’accoutumée, a également exprimé sa frustration envers la direction du club : une banderole réclamant le départ du président Florentino Pérez est apparue en tribunes avant d’être rapidement retirée par le service de sécurité.

Une tension qui couvait depuis plusieurs semaines

Les sifflets de ce soir ne constituent pas un fait isolé. Mbappé avait déjà été hué lors du dernier match à domicile contre l’Alavés en avril. Depuis, une pétition en ligne appelant à son départ du club aurait recueilli plusieurs millions de signatures. Son absence lors du Clásico perdu face au FC Barcelone (2-0) le 10 mai, couplée à des publications sur les réseaux sociaux jugées maladroites par une partie de la presse espagnole, ont alimenté la controverse. Selon The Athletic, une source interne au Real Madrid estimait que le joueur aurait souhaité ne plus évoluer au Bernabéu cette saison.

Mbappé décisif malgré tout

Sur le terrain, le capitaine de l’équipe de France a contribué au second but madrilène : c’est sur une passe courte de sa part que Jude Bellingham a conclu l’action à dix minutes du terme. Le Real Madrid termine ainsi une saison sans titre majeur — ni Liga, ni Ligue des champions — avec deux matches à domicile encore au programme, dont la réception de l’Athletic Bilbao lors de la dernière journée.