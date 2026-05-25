Mondial 2026 : la RDC rassure la FIFA face à Ebola et sur la santé des Léopards

Selon un communiqué officiel publié lundi 25 mai, la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) et la FIFA ont tenu, samedi 23 mai 2026, une réunion par visioconférence consacrée aux conséquences de l’épidémie d’Ebola sur la participation de la République démocratique du Congo au Mondial 2026. À l’issue de cet échange, les deux instances ont confirmé que les Léopards et leur encadrement respectent les exigences sanitaires imposées par Washington pour entrer sur le territoire américain.

Les joueurs hors de portée du virus

La FECOFA a informé la FIFA que l’intégralité des joueurs convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre évoluent en Europe, à l’écart de la zone épidémique. Le président de la fédération, Veron Mosengo-Omba, a précisé que le staff technique ayant quitté Kinshasa l’avait fait le 20 mai 2026, soit suffisamment tôt pour satisfaire à la règle des 21 jours d’isolement exigée par la Maison Blanche avant toute entrée aux États-Unis. L’étape de regroupement initialement prévue à Kinshasa a été annulée pour se conformer à ces nouvelles contraintes : le stage de préparation se déroulera intégralement en Belgique.

La FIFA et la FECOFA ont conclu que « les joueurs et le personnel technique se sont conformés aux mesures sanitaires imposées par les autorités américaines », selon le communiqué officiel. Les deux instances ont encouragé la délégation à poursuivre sa préparation.

Cette décision de Washington avait été annoncée le 22 mai par la Maison Blanche : tout membre de la délégation congolaise devait entrer en bulle sanitaire dès ce même vendredi, et tout nouvel arrivant rejoignant le groupe devrait passer par une période d’isolement distincte. Andrew Giuliani, responsable de la cellule Coupe du Monde à la Maison Blanche, avait averti qu’un seul cas symptomatique pourrait compromettre la participation de toute l’équipe.

La question des supporters, sans réponse définitive

La situation des supporters congolais demeure en suspens. Veron Mosengo-Omba a soumis à la FIFA le cas des fans ayant acheté leurs billets pour des matchs aux États-Unis mais auxquels les autorités américaines ont refusé un visa en raison des restrictions sanitaires liées à Ebola. La FIFA s’est engagée à examiner une proposition de remboursement, sans annoncer de décision formelle.

L’épidémie, déclarée dans la province d’Ituri le 15 mai par les autorités sanitaires congolaises, a été qualifiée d’urgence sanitaire internationale par l’Organisation mondiale de la santé. L’OMS recense près de 600 cas suspects et 139 décès suspects, tout en maintenant le risque de propagation mondiale à un niveau «faible». Les Léopards disputeront leur premier match du groupe K face au Portugal le 17 juin à Houston, au Texas — leur première apparition en Coupe du monde depuis 1974.