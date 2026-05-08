Mondial 2026 : Lionel Messi désigne les favoris de la compétition

Alors que la compétition débutera le 11 juin en Amérique du Nord,Lionel Messi a présenté ce 8 mai ses candidats principaux pour soulever le trophée. En dehors de l’Argentine championne en titre, Messi place l’Espagne, la France, l’Angleterre, le Brésil et l’Allemagne en tête des favoris pour l’édition 2026, a-t-il déclaré dans un entretien avec le journaliste argentin Pollo Álvarez. Cette énumération révèle une concurrence particulièrement serrée pour l’édition 2026.

Messi affirme conserver une approche minimaliste face à cet enjeu majeur. « Je vais prendre les choses au jour le jour, être honnête, essayer d’être réaliste et de bien me sentir », explique-t-il. Le capitaine argentin demeure prudent quant à sa propre participation. À 38 ans, sa présence au tournoi reste conditionnée par son état physique et sa forme lors de la reprise de la saison de Major League Soccer en janvier. Le sélectionneur Lionel Scaloni n’a pas fermé la porte : il estime que la décision revient entièrement au joueur.

Un relief mondial repensé

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde, 48 nations se disputeront le trophée au lieu des 32 traditionnelles. Le format repose sur 12 groupes de quatre équipes. L’Espagne figure en tête des pronostics des analystes statistiques, avec 17 % de probabilité de victoire selon le modèle Opta, suivie de la France à 14,1 %. L’Argentine championne en titre ne dépasse que 8,7 % de chances de conserver son titre — un exploit que seul le Brésil a réalisé depuis 1958.

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L’Argentine affrontera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie en phase de groupes. Messi souligne que « tout le monde voudra battre le champion ». Cependant, l’équipe de Scaloni a démontré son indépendance : elle a remporté Copa América 2024 et écrasé le Brésil lors des qualifications sans son capitaine blessé.

La question de la présence de Messi

L’absence de confirmation demeure le suspense central. En décembre 2025, Messi se montrait catégorique sur un point : il ne souhaite pas être « un fardeau » pour le groupe. Il préfère attendre la reprise de la saison en MLS et l’évaluation de sa condition physique avant de trancher. Ce qui devrait sa sixième Coupe du Monde égalerait le record de Cristiano Ronaldo, qui a d’ores et déjà confirmé sa participation avec le Portugal. Le coup d’envoi aura lieu le 11 juin à Mexico.