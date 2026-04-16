Cristiano Ronaldo, Messi… voici les 5 plus grands buteurs de tous les temps en matchs officiels

Cristiano Ronaldo, attaquant international portugais évoluant à Al-Nassr, occupe la tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du football en matchs officiels, avec 966 réalisations au 11 mars 2026. Derrière lui, Lionel Messi, joueur de l’Inter Miami et de la sélection argentine, totalise 892 buts, selon un décompte publié par Sporting News.

Ce classement, basé uniquement sur les matchs officiels — hors rencontres amicales et exhibitions — place également Josef Bican (805 buts), Romário (772) et Pelé (757) dans le top 5 historique.

Un classement dominé par deux joueurs encore en activité

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les seuls joueurs encore en activité à figurer dans ce top 5. Leur présence témoigne d’une longévité exceptionnelle au plus haut niveau. Cristiano Ronaldo détient le record absolu de buts dans le football masculin, reconnu par la FIFA depuis mars 2022, après un triplé inscrit avec Manchester United.

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Au fil de sa carrière, l’attaquant portugais s’est imposé comme le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid et de la sélection du Portugal. À 40 ans, il continue d’évoluer à un niveau élevé, maintenant une cadence de buts régulière. Lionel Messi, de son côté, reste le principal poursuivant. Son passage en Major League Soccer n’a pas interrompu sa production offensive, lui permettant de rester proche du sommet.

Une hiérarchie marquée par les grandes figures du passé

Derrière les deux joueurs contemporains, le classement fait apparaître plusieurs légendes du football. Josef Bican, figure majeure du football austro-tchèque du XXe siècle, conserve une place élevée avec plus de 800 buts officiels. Romário et Pelé, anciens internationaux brésiliens, complètent ce top 5 avec des statistiques établies sur leurs carrières professionnelles. Ces chiffres reposent sur un critère strict, excluant les matchs amicaux, ce qui explique les écarts avec certains totaux plus élevés souvent avancés pour ces joueurs.

Ronaldo se rapproche d’un seuil inédit

Avec 966 buts officiels recensés, Cristiano Ronaldo se rapproche d’une barre symbolique rarement évoquée dans l’histoire du football : les 1000 buts en carrière. Ce cap n’a, à ce jour, jamais été atteint dans des compétitions reconnues.

Toujours en activité, l’attaquant portugais pourrait continuer à améliorer son total dans les prochains mois, que ce soit en club ou en sélection nationale. Sa progression reste suivie de près, alors que chaque nouveau but le rapproche d’un record encore jamais réalisé dans le football professionnel.

Top 5 des meilleurs buteurs de tous les temps (matchs officiels)

Cristiano Ronaldo — 966 buts Lionel Messi — 892 buts Josef Bican — 805 buts Romário — 772 buts Pelé — 757 buts

*Buts marqués uniquement lors des matchs officiels, hors matchs amicaux ou exhibitions de clubs.