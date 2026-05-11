Nucléaire : comment l'assassinat de Khamenei a poussé Kim Jong-un dans ses retranchements

La Corée du Nord a inscrit dans sa Constitution l’obligation d’une frappe nucléaire automatique en cas d’assassinat de son dirigeant Kim Jong-un. La révision a été adoptée le 22 mars 2026 lors de la première session de la 15e Assemblée populaire suprême à Pyongyang, et rendue publique début mai par le Service national de renseignement sud-coréen (NIS) lors d’un briefing adressé à de hauts responsables de Séoul.

Une clause héritée du modèle soviétique

Le texte révisé de l’article 3 de la loi nord-coréenne sur la politique nucléaire est explicite : « Si le système de commandement et de contrôle des forces nucléaires de l’État est mis en danger par des attaques de forces hostiles, une frappe nucléaire sera lancée automatiquement et immédiatement. » Le mécanisme ainsi créé est directement comparable au système soviétique « Perimeter », surnommé « Dead Hand » durant la Guerre froide, qui permettait le déclenchement d’une riposte atomique sans intervention directe du commandement central.

Le professeur Andreï Lankov, spécialiste de la Corée du Nord à l’Université Kookmin de Séoul, précise au Telegraph que ce type de dispositif existait vraisemblablement de manière informelle avant cette révision, mais que son ancrage constitutionnel lui confère désormais une portée légale et symbolique inédite. Selon lui, tout officier chargé de déclencher la riposte se sentirait désormais légalement contraint de le faire — et toute représaille viserait en priorité les États-Unis, non la Corée du Sud.

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Téhéran comme détonateur

Les frappes américano-israéliennes contre Téhéran, qui ont conduit à la mort de l’ayatollah Ali Khamenei et de plusieurs de ses principaux conseillers, ont démontré qu’une opération de décapitation ciblée pouvait neutraliser en quelques heures le sommet d’un régime armé. En rendant sa propre élimination nucléairement suicidaire pour l’adversaire, le régime cherche à rendre un tel scénario stratégiquement inacceptable.

Cette révision s’appuie sur une trajectoire doctrinale déjà engagée. La loi de septembre 2022 sur les forces nucléaires nord-coréennes prévoyait déjà des conditions d’emploi de l’arme atomique en cas de tentative de renversement du régime. La session de mars 2026 élève ces dispositions au rang constitutionnel et les rend automatiques — supprimant la variable humaine dans la chaîne de décision.

Washington, Séoul et Tokyo en alerte

La révision a suscité une vive inquiétude à Washington, à Séoul et à Tokyo. Selon le NIS, elle fait partie d’une stratégie plus large visant à rendre irréversible et indiscutable le statut nucléaire de Pyongyang. La même session de l’Assemblée populaire suprême a par ailleurs supprimé de la Constitution toute référence à la réunification avec la Corée du Sud — une première depuis la partition du pays.

Aucun calendrier d’application des nouvelles procédures de commandement nucléaire n’a été communiqué par Pyongyang. Le NIS n’a pas précisé si des mécanismes techniques de déclenchement automatique sont déjà opérationnels ou en cours de déploiement.