Patrice Talon dit au revoir au Béninois

À quelques jours de la passation de pouvoir, le président béninois Patrice Talon a publié ce jeudi 21 mai, un message sur sa page Facebook pour prendre congé des Béninois et souhaiter plein succès à son successeur, Romuald Wadagni, dont l’investiture est fixée au dimanche prochain.

Dans ce texte, Patrice Talon a exprimé sa fierté pour « le chemin exigeant qu’ensemble nous avons osé parcourir ces dix dernières années », citant les réformes conduites, les défis relevés et les chantiers engagés au service du développement socioéconomique du Bénin. Il a attribué ce bilan à l’ensemble des Béninois — des villes, des campagnes et de la diaspora — sans en revendiquer le mérite exclusif. Le chef de l’État sortant a également rendu hommage à son épouse, Claudine Gbénagnon Kpoviessi épouse Talon, qu’il a désignée comme un soutien déterminant tout au long de ses deux mandats.

Wadagni investi pour sept ans, Talon lui souhaite « grande réussite »

Patrice Talon a réitéré dans ce message ses vœux de réussite à Romuald Wadagni, élu président de la République, pour les sept années de mandat qui s’ouvrent. Il a appelé les Béninois à se mobiliser autour du nouveau chef de l’État, affirmant sa conviction que le pays « fera encore de grands pas » sous sa direction.

Romuald Wadagni, ancien ministre de l’Économie et des Finances sous Patrice Talon, a été élu à la présidence de la République du Bénin à l’issue du scrutin présidentiel d’avril 2026. Sa prestation de serment, prévue le dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès de Cotonou, marque le transfert constitutionnel du pouvoir exécutif et l’ouverture d’un nouveau mandat de sept ans.