Polémique Mbappé : Arbeloa défend son attaquant à quatre jours du Clasico

Absent du déplacement du Real Madrid à Barcelone pour affronter l’Espanyol dimanche 4 mai, Kylian Mbappé a alimenté une vive controverse en Espagne après avoir été photographié à Cagliari, en Sardaigne, en pleine période de convalescence. Son entraîneur Alvaro Arbeloa, interpellé sur le sujet en conférence de presse d’après-match, a pris publiquement sa défense.

L’attaquant français, blessé au muscle semi-tendineux de la jambe gauche depuis le 24 avril lors d’un match de Liga face au Betis Séville, a été aperçu successivement à Paris puis en Sardaigne en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito. Ces apparitions, relayées par le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo, ont provoqué une réaction vive chez une partie des supporters madrilènes, qui estiment que le joueur aurait dû consacrer cette période exclusivement à sa récupération.

Arbeloa renvoie la gestion au staff médical

Face aux critiques, Arbeloa a déclaré : « La gestion des joueurs blessés est entièrement encadrée par le staff médical du Real Madrid, qui fixe les dates de retour à Valdebebas et les périodes où leur présence n’est pas requise. Chaque joueur, pendant son temps libre, fait ce qu’il juge approprié. Je n’interviens pas là-dedans. »

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Le Real Madrid traverse une fin de saison difficile : éliminé de la Ligue des champions et distancé en Liga par le FC Barcelone, le club merengue aborde les dernières journées sans enjeu majeur au classement. La blessure de Mbappé, sa treizième absence pour raison médicale depuis son arrivée à l’été 2024, accentue la pression autour du joueur, auteur de 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Le Clasico du 10 mai, premier horizon

La participation de Mbappé au Clasico prévu le 10 mai au Camp Nou face au FC Barcelone reste incertaine. Arbeloa a indiqué que l’évolution de sa condition physique serait évaluée au fil de la semaine, précisant que les examens récents laissent entrevoir un délai de rétablissement encore nécessaire.

En cas de forfait, un retour lors de la dernière journée de Liga, le 24 mai face à l’Athletic Club, resterait envisageable selon la presse espagnole. La participation de Mbappé au rassemblement de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, n’est à ce stade pas remise en cause.