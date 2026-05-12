Pour Casemiro, Cristiano Ronaldo est le meilleur, mais Gareth Bale était plus complet

Le milieu de terrain brésilien Casemiro s’est livré à une comparaison franche entre ses anciens coéquipiers du Real Madrid lors d’une interview diffusée ce 12 mai sur la chaîne YouTube Rio Ferdinand Presents. Invité à désigner le joueur le plus complet avec lequel il a évolué, le Brésilien a nommé Gareth Bale — tout en maintenant Cristiano Ronaldo dans une catégorie à part.

Bale devant Ronaldo, à une condition

Pour Casemiro, le débat ne souffre d’aucune ambiguïté à condition de poser la bonne question. Cristiano Ronaldo reste, à ses yeux, le meilleur joueur de sa génération — aux côtés de Messi, avec Neymar un cran derrière faute de palmarès suffisant. Mais si l’on cherche le footballeur le plus polyvalent et le plus complet qu’il ait côtoyé, l’Espagnol d’adoption répond sans hésiter : Gareth Bale. « Il attaque, il défend, il marque de la tête… tout ce qu’il fait, il le fait très bien, il est très rapide, très fort », a déclaré Casemiro.

L’ailier gallois, qui a inscrit 106 buts en 258 apparitions sous le maillot madrilène, a notamment marqué lors de deux finales de Ligue des champions — contre l’Atlético de Madrid en 2016 et contre Liverpool en 2018, avec ce retourné acrobatique entré dans la légende de la compétition.

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Un vestiaire d’exception, une mécanique collective

Cette analyse s’appuie sur neuf années passées au Real Madrid, de 2013 à 2022, au sein de l’un des effectifs les plus titrés de l’histoire du club. Casemiro a évolué aux côtés de Ronaldo jusqu’au départ de ce dernier pour la Juventus à l’été 2018, puis aux côtés de Bale jusqu’à son propre transfert à Manchester United. Durant cette période, le club espagnol a remporté cinq Ligues des champions.

Dans cet entretien, Casemiro a également décrit le fonctionnement du trio qu’il formait au milieu avec Luka Modrić et Toni Kroos comme reposant sur une « connexion naturelle » plus que sur des consignes tactiques explicites. Il a précisé son propre rôle dans ce dispositif : celui d’un numéro 6 dont la mission était défensive et sacrificielle, pour libérer les joueurs offensifs autour de lui.

Une carrière désormais à un tournant

Casemiro, dont le contrat avec Manchester United expire en juin 2026, est depuis plusieurs mois en marge du projet du club anglais sous la direction de l’entraîneur Carrick. Selon des informations rapportées début 2025 par le Daily Star, Cristiano Ronaldo aurait demandé à son club saoudien d’Al-Nassr de recruter son ancien partenaire, dans l’optique de renforcer sa campagne pour le titre en Saudi Pro League. L’avenir du Brésilien devrait se préciser à l’issue de la saison en cours.