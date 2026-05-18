Real Madrid : Dani Carvajal quitte le club après 23 ans, Pérez salue « une légende »

Le Real Madrid a annoncé officiellement lundi 18 mai 2026 le départ de Dani Carvajal à l’issue de la saison en cours. L’arrière droit espagnol de 34 ans, capitaine du club madrilène, ne sera pas prolongé au-delà de son contrat actuel, mettant fin à une aventure entamée en 2002 dans les équipes de jeunes du club.

Dans un communiqué publié ce jour, le club précise que les deux parties ont conjointement décidé de clore ce chapitre. Le président Florentino Pérez a qualifié le joueur de « légende et symbole du Real Madrid et de son équipe de jeunes », évoquant notamment l’image de Carvajal posant la première pierre de la Ciudad Real Madrid aux côtés d’Alfredo Di Stéfano.

Un palmarès inégalé pour un latéral formé au club

En treize saisons avec l’équipe première, Carvajal a disputé 450 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 14 buts et remporté 27 titres : six Ligues des Champions, six Coupes du monde des clubs, cinq Supercoupes d’Europe, quatre championnats d’Espagne, deux Coupes du Roi et quatre Supercoupes d’Espagne. Il figure parmi les cinq joueurs de l’histoire du football à avoir remporté six fois la Coupe d’Europe.

Son pic individuel coïncide avec la saison 2023-2024 : buteur en finale de la Ligue des Champions à Londres, il y est désigné meilleur joueur de la rencontre. Cette même année, il intègre le FIFpro World Eleven et remporte le prix FIFA Men’s Eleven. Avec la sélection espagnole, il compte 51 sélections, un titre à l’Euro 2024 et un sacre en Ligue des Nations 2023.

Une dernière saison tronquée par les blessures

La saison 2024-2025 a marqué un tournant. En octobre 2024, Carvajal subit une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, assortie de deux autres lésions graves nécessitant une opération. Limité à une vingtaine d’apparitions cette saison, il n’a pas été retenu dans la liste préliminaire de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026.

Revenu progressivement à la compétition au cours des dernières semaines, il a notamment disputé 90 minutes lors du match contre Girone en avril dernier. Le 17 mai, le club célébrait ses 450 matchs sous le maillot merengue à l’occasion de la réception du Séville FC.

Le Santiago Bernabéu lui rendra hommage ce samedi lors du dernier match de Liga de la saison, dernier acte officiel d’une carrière de 23 ans au club. Libre de tout contrat à compter de l’été 2026, Carvajal n’a pas encore communiqué sur la suite de sa carrière.