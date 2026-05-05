Real Madrid : le clan Mbappé réagit aux critiques sur sa condition et son engagement

L’entourage de Kylian Mbappé a réfuté, dans un communiqué ce mardi 5 mai, les accusations portant sur le manque d’implication de l’attaquant français du Real Madrid pendant sa convalescence. La mise au point intervient après une semaine de vives tensions autour du comportement du joueur en dehors des terrains.

Depuis sa blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche contractée lors du match face au Real Betis le 24 avril, Mbappé fait l’objet d’une controverse grandissante en Espagne. Son entourage affirme que la polémique repose sur « une surinterprétation d’éléments liés à une période de récupération strictement supervisée par le club » et que les critiques ne correspondent pas à « la réalité de l’engagement et du travail que Kylian fournit quotidiennement pour le bien de l’équipe ».

Un voyage privé qui embrase le vestiaire

La mèche a été allumée par les images du joueur photographié successivement à Paris puis à Cagliari, en Sardaigne, en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito, tandis que le Real Madrid disputait son déplacement à l’Espanyol Barcelone le 4 mai. Selon la radio espagnole Onda Cero, plusieurs coéquipiers de Mbappé ont mal vécu ces escapades, estimant que le joueur bénéficiait de privilèges dont les autres ne disposaient pas. Le journaliste Alberto Pereiro a rapporté leurs propos : « Qu’un joueur blessé parte 4 jours en France et 5 jours en Italie, je ne l’avais jamais vu. » D’après El Mundo, des échanges houleux auraient eu lieu directement dans le vestiaire. Le journal AS titrait de son côté que « le madridismo prend ses distances avec Mbappé ».

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L’entraîneur Álvaro Arbeloa a pris publiquement la défense du joueur en conférence de presse, rappelant que « toute la planification des joueurs blessés est supervisée et gérée par les services médicaux du Real Madrid » et que chaque joueur gère son temps libre librement. La direction du club n’a pas commenté davantage.

Une fin de saison sous tension

Ces frictions font suite à une situation sportive délicate pour le Real Madrid : éliminé de la Ligue des champions, le club accuse un retard important sur le FC Barcelone en Liga et ne disputera plus aucun enjeu décisif au classement cette saison. Selon le quotidien Marca, l’entourage du joueur assure cependant que Mbappé est « calme et impatient de retrouver les terrains » ; il s’est d’ailleurs entraîné seul ce mardi à Valdebebas lors du jour de repos de l’équipe.

Malgré ses 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues, la treizième blessure du joueur depuis son arrivée au club à l’été 2024 alourdit un bilan physique préoccupant. Son entourage dit le joueur « concentré sur la fin de saison et la prochaine Coupe du monde ». Il passera une IRM ce mercredi pour déterminer si sa présence est envisageable pour le Clasico au Camp Nou face au FC Barcelone, prévu le 10 mai. En cas de forfait, un retour lors de la dernière journée de Liga le 24 mai face à l’Athletic Club reste l’hypothèse retenue par la presse espagnole, avant le rassemblement de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est fixé au 11 juin.