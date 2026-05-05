Real Madrid : une pétition pour le départ de Mbappé recueille 70 000 signatures

Le 3 juin 2024, le Real Madrid annonçait officiellement la signature de Kylian Mbappé pour cinq saisons, jusqu’en 2029. La presse madrilène avait accueilli l’événement avec enthousiasme : « Ce dont tu as toujours rêvé », titrait Marca en Une, tandis que la Liga comparait ce recrutement à celui des Galactiques. Moins de deux ans plus tard, une pétition en ligne réclamant le départ de l’attaquant français a franchi le seuil des 70 000 signatures le 5 mai 2026, en moins d’une heure, dépassant l’objectif initial de 50 000 fixé par ses créateurs.

Une pétition portée par une contestation organisée

Hébergée sur le site mbappeout.replit.app et lancée à l’adresse des supporters madrilènes, la pétition « MbappeOut » s’appuie sur un appel explicite : « Madridistas, faites entendre votre voix. Si vous pensez qu’un changement est nécessaire, ne restez pas silencieux. » Elle n’est pas un acte isolé. Des semaines plus tôt, une autre initiative avait déjà vu le jour : le site mbappe2029.com, affichant un compte à rebours jusqu’à la fin du contrat du joueur en juin 2029 et un compteur en temps réel du coût total de son transfert pour le club. La fronde avait également pris une dimension publique au Bernabéu : Mbappé et Vinícius Jr avaient été accueillis par des sifflets lors du match de Liga contre Alavés, après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich.

Deux saisons sans titre, une fragilité physique répétée

À 27 ans, Mbappé n’a toujours pas remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, et ce ne sera pas pour cette saison. Le club est éliminé de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions, et distancé en Liga par le FC Barcelone, qui devrait être sacré champion très prochainement.

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La fragilité physique a également pesé sur l’image du joueur. Depuis son arrivée à l’été 2024, Mbappé a été absent pour raisons médicales à 13 reprises — autant qu’en sept saisons au PSG. Cette saison seule, il a manqué 10 matchs. Entre octobre et novembre 2025, il a enchaîné trois pépins à la cheville droite, avant une entorse au genou gauche à la fin de l’automne, aggravée par une erreur de diagnostic du staff médical madrilène, qui aurait examiné le genou droit à la place du gauche.

Le voyage en Italie comme point de rupture

C’est dans ce contexte que la diffusion d’images montrant Mbappé en escapade en Italie avec l’actrice Ester Expósito, alors qu’il venait d’être déclaré blessé aux ischio-jambiers, a provoqué la réaction des supporters. Selon Marca, ce voyage — comme un précédent séjour à Paris en mars alors qu’il était également blessé — a été très mal reçu dans le vestiaire. Sur X, un supporter écrivait : « Deux saisons sans trophées et souvent de soi-disantes blessures pour pouvoir partir en vacances. Le pire qui soit jamais arrivé à ce club. »

Les tensions dépassent les tribunes. Selon ESPN, au centre d’entraînement de Valdebebas, nombreux sont ceux qui laissent entendre que Vinícius Jr et Mbappé ne s’accordent pas, et que les problèmes ne se résoudront que lorsque l’un des deux quittera l’équipe. Encore sous contrat jusqu’en 2029, Mbappé ne sera pas simple à déloger, son salaire constituant un frein important pour les clubs éventuellement intéressés. Sa prochaine échéance majeure est la Coupe du monde 2026, qui débute le 16 juin, avec une participation encore incertaine en raison de sa blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche.