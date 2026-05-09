Real Madrid : le retour de Mourinho se précise, une réunion prévue à Lisbonne

Le Real Madrid et José Mourinho seraient sur le point de conclure un accord. Selon plusieurs médias espagnols, une rencontre entre les deux parties est attendue cette semaine à Lisbonne, où l’entraîneur dirige toujours le Benfica. Le dossier, ouvert début mai, entre dans sa phase finale.

Florentino Pérez prend les choses en main

Libertad Digital rapporte que Florentino Pérez aurait personnellement assumé le contrôle des négociations, conscient de l’ampleur d’une décision qui marquerait le retour de l’une des figures les plus marquantes de l’histoire récente du club. Une vidéoconférence d’environ une heure avait réuni Florentino Pérez, Mourinho et l’agent Jorge Mendes le 5 mai dernier. Le président avait alors conclu l’échange sans s’engager, renvoyant sa réponse à quelques jours plus tard.

Ce délai semble désormais écoulé. Le journaliste Sergio Valentín, de Libertad Digital, indiquait hier qu’une signature pourrait intervenir « entre mardi et mercredi », même si aucune annonce officielle n’était attendue dans l’immédiat. Bernabéu Digital abonde dans le même sens, qualifiant le retour du technicien portugais de « réalité ».

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Un vestiaire fragilisé, une saison manquée

La saison du Real Madrid s’achève sans trophée majeur. Le club termine à onze points du FC Barcelone en Liga, après une élimination par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. L’entraîneur en poste, Álvaro Arbeloa, ne sera pas reconduit. Des incidents disciplinaires internes — dont une altercation entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni à Valdebebas — ont fragilisé un vestiaire déjà sous tension.

Florentino Pérez se serait tourné vers Mourinho, treize ans après la fin de sa première période au Bernabéu. Selon Libertad Digital, « tous les chemins mènent » au Portugais, en dépit de l’existence d’autres candidats. Goal.com cite notamment Unai Emery comme alternative sérieuse étudiée par la direction.

La clause libératoire de Mourinho avec le Benfica s’élèverait à 3 millions d’euros, un montant sans commune mesure avec les standards habituels du marché des entraîneurs à ce niveau. Le club lisboète disputait ce lundi un match crucial en championnat portugais, ce qui pourrait influer sur le calendrier officiel des annonces.