Real Madrid : Mbappé et Vinicius ont-ils pris le relais de Tchouameni-Valverde ?

Jeudi 7 mai 2026, plusieurs médias sportifs espagnols, dont Okdiario, ont rapporté de nouvelles tensions au sein du vestiaire du Real Madrid. En effet, après l’altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde (qui a donné lieu à l’hospitalisation de l’uruguayen), Kylian Mbappé et Vinicius Jr qui auraient échangé quelques amabilités sur les bords du terrain d’entraînement.

Le Real Madrid traverse une crise sans précédent. Le club de la capitale espagnole va connaître une nouvelle saison blanche. Outre les résultats sportifs en berne, c’est en coulisse que le club tangue. En effet, une première altercation entre Rüdiger aurait frappé Carreras.

Kylian Mbappé et Vinicius après deux premiers accrochages ?

Un autre accrochage aurait eu lieu entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. L’incident aurait débouché sur une bagarre au point que l’uruguayen ait été envoyé à l’hôpital. Il souffrirait d’un traumatisme crânien. Les circonstances exactes restent toutefois floues et le Real Madrid n’a pas communiqué officiellement sur ces informations.

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En parallèle, les médias évoquent un échange particulièrement tendu entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Les deux attaquants auraient élevé la voix lors d’une discussion sur le terrain. Ils n’auraient cependant eu que des mots. Aucune bagarre n’aurait été signalée. Un nouvel épisode qui renforce toutefois le climat de nervosité qui règne à Madrid actuellement.

Le FC Barcelone pourrait être sacré ce week-end

Comme si cela ne suffisait pas, le Real Madrid se déplace ce week-end en Catalogne afin d’y affronter le FC Barcelone. Un match nul suffirait au Blaugranas pour être sacrés champions d’Espagne. En plus de compter de nombreux blessés et de voir ses joueurs se battre entre eux, Madrid pourrait voir son grand rival être sacré à la suite d’un Clasico… Les joueurs, le staff et les supporteurs madrilènes ont certainement hâte de tourner la page d’une saison compliquée. Reste à savoir qui sera encore là, la saison prochaine.