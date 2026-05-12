Real Madrid : Mourinho aurait pris contact avec trois joueurs, Mbappé pourrait en faire partie

Le technicien portugais José Mourinho, pressenti pour prendre en main le banc du Real Madrid dès cet été, aurait déjà amorcé des échanges directs avec plusieurs joueurs du club. Selon le journaliste Miguel Serrano, intervenant dans l’émission Radioestadio Noche sur la radio espagnole Onda Cero, Mourinho aurait contacté trois membres de l’effectif merengue — aucun d’origine espagnole — avant même toute nomination officielle. Kylian Mbappé figurerait parmi eux, bien que Serrano ait formulé cette précision au conditionnel.

Ces révélations interviennent alors que les discussions entre Mourinho et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se sont intensifiées depuis le 8 mai, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Le club cherche un successeur à Álvaro Arbeloa, dont le départ cet été est considéré comme acquis après deux saisons consécutives sans titre.

Mourinho veut des garanties avant de signer

Si le retour du « Special One » au Bernabéu semble prendre forme, il n’est pas encore acté. Mourinho, actuellement sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2027, conditionne son accord à deux exigences : disposer d’une autorité réelle sur les décisions sportives et obtenir des garanties sur le projet à moyen terme du club, toujours selon Romano.

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Benfica souhaite prolonger son entraîneur et lui a proposé un nouveau contrat. La décision finale appartient à Florentino Pérez, qui doit trancher dans les prochains jours selon les informations confirmées par Romano sur ses canaux officiels.

Mbappé, dossier central du projet Mourinho

La situation de Kylian Mbappé constitue l’un des enjeux majeurs de cette transition. L’attaquant français traverse une période difficile : une pétition en ligne réclamant son départ du club a dépassé les 70 millions de signatures, et sa présence en Sardaigne pendant sa convalescence a provoqué des tensions internes. Selon le site spécialisé TEAMtalk, Mourinho considérerait Mbappé comme la pièce centrale de son dispositif offensif et envisagerait de le repositionner sur un côté, demandant en parallèle le recrutement d’un attaquant de surface.

La direction du Real Madrid espère qu’une figure d’autorité sera en mesure de réconcilier le vestiaire et les supporters avec le joueur, dont l’avenir au club reste suspendu à l’issue du mercato estival. Une annonce officielle concernant le prochain entraîneur est attendue dans le courant de la semaine prochaine.