Al-Nassr : Cristiano Ronaldo perd un nouveau titre en finale de l'AFC face au Gamba Osaka

Al-Nassr a concédé samedi 17 mai 2026 sa défaite en finale de l’AFC Champions League Two face au club japonais du Gamba Osaka (0-1). Le club saoudien, qui restait sur dix victoires consécutives dans la compétition, s’est incliné sur un seul but de l’attaquant allemand Deniz Hümmet, inscrit à la 29e minute et validé après vérification VAR.

Favori désigné de cette finale de la Ligue des champions asiatique de deuxième niveau — l’équivalent continental de la Ligue Europa —, Al-Nassr a dominé la rencontre dans les grandes largeurs, totalisant 19 tirs contre 3 pour son adversaire. Cristiano Ronaldo, João Félix et Sadio Mané ont multiplié les occasions sans trouver la faille, butant sur un gardien Araki en état de grâce. En seconde période, João Félix a frappé le poteau à la 75e minute, et Ronaldo a manqué une opportunité franche à la 86e. Malgré six minutes de temps additionnel et une pression constante en fin de match, le score est resté figé.

Une quatrième finale perdue depuis janvier 2023

Cette défaite prolonge une série noire entamée dès l’arrivée de Ronaldo au club en janvier 2023. Depuis lors, Al-Nassr a perdu trois finales officielles avant celle-ci : la Coupe du Roi d’Arabie Saoudite 2023-24, puis la Supercoupe d’Arabie Saoudite à deux reprises, en 2024 et en 2025 — cette dernière disputée à Hong Kong face à Al Ahli (2-2, 3-5 aux tirs au but). En championnat, le club a terminé deuxième en 2022-23 et 2023-24, puis troisième la saison suivante. Seule la Coupe des clubs arabes 2023 figure au palmarès, sans reconnaissance officielle de la FIFA. L’unique trophée homologué que Ronaldo a soulevé remonte à la Coupe d’Italie 2021 avec la Juventus, soit plus de cinq ans sans titre officiel.

Al-Nassr en tête de la Saudi Pro League, un titre en vue

Al-Nassr reste en lice pour le championnat saoudien, dont la saison 2025-26 n’est pas encore achevée. Le club occupe la première place du championnat avec 83 points, devançant Al-Hilal (78 points, un match en moins) et Al-Ahli (75 points). La saison 2025-26 se joue sur 34 journées, et les quatre premiers se qualifient pour la Ligue des champions Elite 2026-27. À une journée de la fin, Al-Nassr est donc en position de remporter son premier titre officiel depuis l’arrivée de Ronaldo — et de mettre fin à plus de cinq ans de disette en club.