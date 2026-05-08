Altercation au Real Madrid : Tchouaméni s'excuse et accepte la sanction

Le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni a publié vendredi soir une déclaration sur son compte Instagram, au lendemain d’une altercation avec son coéquipier uruguayen Federico Valverde survenue jeudi au centre d’entraînement de Valdebebas. Le joueur de 26 ans y présente ses excuses et annonce accepter les mesures disciplinaires engagées par le Real Madrid.

« La frustration ne peut pas tout excuser », écrit Tchouaméni, qui reconnaît le caractère inacceptable des événements de la semaine tout en appelant le groupe à se concentrer sur la suite de la saison.

Une altercation en deux temps

Les tensions entre les deux joueurs remontent à mercredi. Lors de la séance d’entraînement, Valverde aurait multiplié les tacles appuyés sur Tchouaméni, selon le quotidien sportif espagnol Marca. Le lendemain matin, à son arrivée à Valdebebas, le capitaine uruguayen refuse de saluer le Français. La situation dégénère dans le vestiaire : dans la bousculade, Valverde perd l’équilibre et heurte le coin d’une table. Valverde a précisé sur Instagram qu’« à aucun moment son coéquipier ne l’avait frappé », attribuant sa blessure à ce choc accidentel.

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Le Real Madrid annonce un traumatisme crânien et prescrit un repos de dix à quatorze jours. Valverde est forfait pour le Clasico de dimanche contre le FC Barcelone. Le club ouvre simultanément des procédures disciplinaires contre les deux joueurs.

Sanctions financières, disponibilité sportive préservée

Selon Marca, les mesures envisagées incluent une retenue pouvant atteindre 25 % du salaire mensuel. Aucune suspension sportive ne serait prononcée contre Tchouaméni, qui a repris l’entraînement normalement vendredi matin avec le reste du groupe.

Dans sa déclaration, le milieu de terrain indique avoir présenté ses excuses à ses coéquipiers et à l’ensemble des supporters du club. Il ne mentionne pas Valverde nommément, pas plus que ce dernier ne l’avait cité dans son propre message publié la veille.

Le Clasico Real Madrid — FC Barcelone se dispute dimanche. Les Madrilènes accusent onze points de retard sur les Catalans au classement de la Liga, ce qui fait de cette rencontre un match décisif dans la course au titre.