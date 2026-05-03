Sénégal : Ousmane Sonko annonce une prise de parole après l'interview de Diomaye Faye

Au lendemain d’une interview présidentielle qui a révélé les tensions au sommet de l’exécutif sénégalais, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce dimanche 3 mai 2026, qu’il s’adressera prochainement aux Sénégalais pour dresser le bilan de ses deux années à la tête du gouvernement.

C’est lors d’une intervention téléphonique à l’occasion d’une activité de la Jeunesse Patriotique du Sénégal que Sonko a pris la parole pour la première fois depuis la sortie médiatique du chef de l’État. Il a précisé que cette déclaration couvrira « l’ensemble des secteurs » d’action gouvernementale, sans en fixer la date exacte.

Une réponse indirecte à Diomaye Faye

La veille, samedi 2 mai, le président Bassirou Diomaye Faye avait accordé une grande interview à la presse nationale, diffusée depuis le palais de la République et modérée par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Le chef de l’État y avait publiquement reconnu l’existence de divergences avec son Premier ministre, tout en conditionnant son maintien à une seule exigence : « Tant qu’il est Premier ministre, c’est parce qu’il bénéficie de ma confiance. » Un avertissement à peine voilé, qui a immédiatement suscité des réactions dans les rangs de Pastef, le parti dirigé par Sonko lui-même. L’annonce d’une prise de parole autonome du Premier ministre intervient dans ce sillage direct.

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Sonko réaffirme l’ancrage de Pastef

Lors de son intervention du 3 mai, Sonko a également adressé un message de cohésion aux militants de sa formation. Il a soutenu diriger « la plus grande formation politique du pays » et assuré que ceux qui tenteraient de s’en éloigner « finiront par revenir réclamer leur place » — une réponse aux manœuvres de repositionnement au sein de la coalition présidentielle, notamment depuis le remplacement en novembre 2025 d’Aïssatou Mbodj, figure proche de Sonko, par Aminata Touré à la tête de ladite coalition. La date exacte de l’allocution de Sonko n’a pas été précisée. Son contenu pourrait clarifier la position du Premier ministre sur les points de friction évoqués par Diomaye Faye.