Xénophobie : le Nigeria envisage des sanctions contre l'Afrique du Sud

Face à la multiplication des agressions visant ses ressortissants en Afrique du Sud, le Nigeria étudie la possibilité de mesures de rétorsion sur les plans économique et diplomatique. Le 5 mai, la Chambre des représentants nigériane a voté une résolution demandant des actions contre les autorités sud-africaines ainsi que contre certaines entreprises sud-africaines implantées au Nigeria.

Des sanctions économiques ciblées

Les députés nigérians appellent à retirer les autorisations d’activité accordées à plusieurs grandes entreprises sud-africaines, dont le groupe de télécommunications MTN et le fournisseur audiovisuel DStv. Ils demandent également la suspension des accords commerciaux, diplomatiques et de transport aérien entre les deux pays. Le sénateur Adams Oshiomhole plaide pour une réponse ferme, affirmant que le Nigeria entend réagir vigoureusement aux violences et atteintes subies par ses ressortissants.

Par ailleurs, les autorités nigérianes sont invitées à ouvrir des discussions immédiates avec Pretoria afin de renforcer la protection des citoyens nigérians en Afrique du Sud et d’obtenir des compensations pour les préjudices enregistrés.

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Escalade après les violences de fin avril

Cette décision fait suite à une série d’incidents graves survenus en Afrique du Sud entre fin mars et début mai 2026. Des commerces ont été incendiés et des migrants pourchassés dans les rues lors de manifestations anti-immigrants organisées par des groupes tels que l’Opération Dudula. Au moins deux ressortissants nigérians, Ekpenyong Andrew et Amamiro Emmanuel, auraient trouvé la mort dans des incidents distincts liés à ces troubles.

Auparavant, le gouvernement nigérian avait réagi en convoquant le haut-commissaire sud-africain et en annonçant l’organisation de vols de rapatriement volontaire. Plus de 130 Nigérians résidant en Afrique du Sud avaient exprimé leur intention de quitter le pays, craignant pour leur sécurité.

Pression sur les autorités sud-africaines

La Chambre nigériane accompagne ses demandes de sanctions d’injonctions au ministère des Affaires étrangères pour maintenir la pression sur les autorités sud-africaines. Cette escalade intervient alors que l’Afrique du Sud, confrontée à un taux de chômage dépassant 30 %, subit une recrudescence des manifestations xénophobes depuis plusieurs semaines. Le gouvernement sud-africain a dénoncé les violences, mais les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas endigué les attaques.