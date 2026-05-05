Yıldırımhan : la Turquie dévoile un missile balistique intercontinental capable d'atteindre 6 000 km

Le centre de recherche et développement du ministère turc de la Défense nationale a présenté le 5 mai 2026, à Istanbul, le Yıldırımhan, premier missile balistique intercontinental conçu et fabriqué en Turquie. Le dévoilement a eu lieu lors du salon SAHA 2026, vitrine biennale de l’industrie de défense et aérospatiale turque.

Selon l’Agence Anadolu, le Yıldırımhan afficherait une portée de 6 000 kilomètres et une vitesse comprise entre Mach 9 et Mach 25. Le système serait propulsé par quatre moteurs à ergols liquides alimentés au tétroxyde d’azote. Ces caractéristiques techniques n’ont pas encore été validées par un tir d’essai documenté publiquement.

Un seuil stratégique franchi sur le papier

La convention internationale fixe à 5 500 kilomètres le seuil minimal définissant un missile balistique intercontinental. Avec une portée revendiquée de 6 000 kilomètres, le Yıldırımhan se situerait au bas de cette catégorie, loin des systèmes russes et américains dont l’autonomie dépasse les 12 000 kilomètres. Ankara rejoindrait un groupe restreint comprenant les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l’Inde et la Corée du Nord.

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Le ministre turc de la Défense nationale, Yaşar Güler, assistait à la cérémonie de présentation, selon les images diffusées par l’Agence Anadolu.

Une montée en gamme progressive de l’industrie turque

Le Yıldırımhan prolonge une trajectoire engagée depuis plusieurs années par Ankara dans le domaine balistique. Le Tayfun, missile à courte portée d’environ 280 kilomètres développé par Roketsan, avait constitué une première étape. Son dérivé, le Cenk, premier missile balistique à moyenne portée turc, avait franchi un palier supplémentaire. Le Yıldırımhan représenterait un bond qualitatif considérable, dont la faisabilité technique reste à confirmer par des essais.

La Turquie, membre de l’OTAN, conduit depuis plusieurs années une politique d’autonomie stratégique dans le domaine de l’armement, illustrée notamment par l’acquisition du système de défense antiaérienne russe S-400 en 2019.

Le salon SAHA 2026 se poursuit à Istanbul jusqu’au 8 mai. Aucune date d’essai ni calendrier de mise en service opérationnel du Yıldırımhan n’a été communiqué officiellement.