Anniversaire de Trump : le FBI a empêché une attaque de drones visant l'UFC Freedom 250

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) affirme avoir déjoué un projet d’attaque contre l’événement UFC Freedom 250 organisé dimanche sur la pelouse sud de la Maison-Blanche à l’occasion de l’anniversaire du président Donald Trump. Selon des informations rapportées mardi par Fox News Digital, cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête fédérale.

D’après les éléments communiqués par des responsables cités par Fox News Digital, le plan présumé aurait reposé sur plusieurs phases coordonnées. Des drones chargés d’explosifs auraient d’abord été destinés à frapper des bâtiments situés à proximité du site de l’événement afin de provoquer un mouvement de panique parmi les spectateurs.

Cinq arrestations annoncées dans l’enquête

Les autorités fédérales affirment que la foule aurait ensuite été dirigée vers une zone où des tireurs d’élite auraient été positionnés. Une troisième étape aurait également été envisagée, avec l’intervention d’un groupe chargé de forcer les grilles de la Maison-Blanche.

Selon les mêmes responsables, le FBI aurait eu connaissance du projet le 10 juin. Les enquêteurs ont ensuite mené une opération à Cincinnati, dans l’Ohio, où la première arrestation a été effectuée. Au total, cinq suspects auraient été placés en détention dans le cadre de l’enquête.

Le FBI n’a pas encore publié de communiqué détaillant publiquement les éléments de preuve présentés contre les personnes arrêtées ni les chefs d’accusation retenus.

Un événement placé sous haute surveillance

L’UFC Freedom 250 s’est déroulé dimanche dans l’enceinte de la Maison-Blanche sous un important dispositif de sécurité. Les autorités américaines accordent une attention particulière aux risques liés à l’utilisation de drones à proximité des sites gouvernementaux sensibles.

Cette vigilance a été renforcée après un incident survenu en 2015 lorsqu’un petit drone s’était écrasé à l’intérieur du périmètre de la Maison-Blanche. L’appareil n’avait fait aucune victime, mais l’épisode avait conduit les services de sécurité à renforcer les mesures de surveillance et d’interception des aéronefs non autorisés autour du complexe présidentiel.

Les investigations se poursuivent

Les circonstances exactes du complot présumé, son niveau d’avancement et les éventuels liens entre les suspects restent à préciser. Les autorités fédérales poursuivent leurs investigations afin d’établir l’étendue du projet et de déterminer si d’autres personnes pourraient être impliquées.

L’enquête du FBI demeure en cours et de nouvelles informations pourraient être communiquées à mesure de l’avancement des procédures judiciaires.