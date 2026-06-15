Bénin : contestation de la présidence des Démocrates, l'affaire jugée en appel le 18 juin

La bataille judiciaire autour de la direction du parti Les Démocrates connaîtra un nouveau développement le jeudi 18 juin 2026. La Cour d’appel de Cotonou examinera ce jour-là le recours formé par Éric Houndété contre la décision ayant confirmé Nourénou Atchadé à la tête de la formation politique, selon des informations rapportées par Bip Radio le 15 juin.

La première instance tranche pour Atchadé

Le différend entre les deux responsables politiques remonte au 22 mars 2026, date à laquelle Nourénou Atchadé a été désigné président du parti lors d’un Conseil national tenu au siège des Démocrates à Cotonou. Éric Houndété, qui occupait alors la fonction de président par intérim, avait immédiatement rejeté cette désignation, la jugeant contraire aux textes internes du parti. Il avait saisi la justice pour en obtenir l’annulation, ses avocats faisant valoir des irrégularités dans la procédure ayant conduit à l’élection d’Atchadé.

Le 29 avril 2026, le tribunal de première instance de Cotonou avait débouté le camp Houndété, confirmant la validité de la désignation contestée. Les conseils d’Atchadé avaient notamment soutenu que 86 participants sur une centaine présents avaient validé l’élection, malgré le retrait de Houndété des travaux.

Le camp Houndété saisit la Cour d’appel

Refusant d’en rester là, l’ancien président par intérim a interjeté appel de cette décision dans le délai d’un mois dont il disposait. Les deux camps se retrouveront donc devant la Cour d’appel de Cotonou le 18 juin 2026 pour une nouvelle confrontation judiciaire, toujours selon Bip Radio.

Les avocats d’Éric Houndété maintiennent leur argumentation sur les vices de procédure ayant entaché la désignation d’Atchadé. La décision de la Cour d’appel de Cotonou déterminera si Nourénou Atchadé conserve définitivement la présidence du principal parti d’opposition béninois ou si la procédure doit être reprise.