Bénin : la filière avicole s'organise pour accélérer la production nationale

Réduire une dépendance aux importations qui couvrent près de 80 % des besoins du marché : c’est l’objectif affiché par le gouvernement béninois, qui a lancé jeudi 25 juin à Cotonou le premier Salon Expo Avicole pour accélérer le développement de la production nationale. Présentée par les autorités comme un levier de transformation de la filière, cette initiative s’inscrit dans la Vision Bénin Vert 2033.

Selon les chiffres communiqués lors de la cérémonie d’ouverture, la consommation annuelle de produits avicoles est estimée à environ 100 000 tonnes, tandis que la production locale atteint à peine 20 000 tonnes. Cet écart oblige le pays à recourir massivement aux importations, avec des répercussions sur la balance commerciale et la sécurité d’approvisionnement. (📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !)

Une stratégie pour accroître la production locale

Représentant le président Romuald Wadagni, le ministre Adin Yeton Bloukounon Goubalan a procédé au lancement officiel de cette première édition du Salon Expo Avicole. Les autorités considèrent désormais l’aviculture comme l’un des secteurs capables de renforcer l’autonomie alimentaire du pays tout en créant des emplois et de la valeur ajoutée.

« L’avenir de notre aviculture dépendra de notre capacité collective à produire davantage, à transformer davantage et à créer davantage de valeur sur notre territoire », a déclaré le ministre devant les professionnels réunis au Palais des Congrès.

Le gouvernement entend mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : producteurs, couvoiristes, fabricants d’aliments, vétérinaires, transformateurs, distributeurs, investisseurs, établissements financiers, centres de recherche et organisations professionnelles. L’objectif affiché est d’augmenter progressivement la production nationale afin de répondre à une part croissante de la demande intérieure d’ici à 2033.

Cette orientation prolonge les mesures engagées ces derniers mois. En décembre 2025, le conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de plus de 102 millions d’euros destiné à soutenir la transformation de plusieurs chaînes de valeur agricoles, dont la filière avicole, pour la période 2026-2030.

Le Salon Expo veut fédérer tous les acteurs

À l’origine de cette rencontre, l’Interprofession avicole du Bénin souhaite faire du Salon Expo un rendez-vous annuel consacré aux innovations, aux investissements et aux échanges entre les différents maillons du secteur.

Son président, Léon Anago, a expliqué que cette plateforme doit permettre d’identifier les solutions aux difficultés rencontrées par la filière tout en mettant en avant les opportunités économiques offertes par la production de volailles et d’œufs. La manifestation a réuni des opérateurs économiques, des chercheurs, des partenaires techniques ainsi que plusieurs institutions intervenant dans le financement du secteur agricole.

Une coopération renforcée avec le Maroc

Cette première édition a également été marquée par une forte présence marocaine. La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole du Maroc a apporté son appui à l’organisation de l’événement.

Le ministre marocain de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a participé à la cérémonie d’ouverture. Il a salué les réformes engagées par le Bénin pour moderniser son agriculture et développer sa filière avicole, tout en mettant en avant les perspectives de coopération entre les deux pays dans le domaine agricole. Cette collaboration intervient alors que plusieurs États africains cherchent à renforcer leur production alimentaire afin de réduire leur dépendance aux importations et d’améliorer leur sécurité alimentaire.

Le Salon Expo Avicole doit se poursuivre avec des conférences, des rencontres entre investisseurs et producteurs ainsi que des expositions destinées à promouvoir les innovations du secteur. Les autorités béninoises comptent sur cette dynamique pour accélérer la montée en puissance de la production nationale au cours des prochaines années.