Mbappé buteur contre Schalke : l'Espagne réclame déjà des titres au Français

Kylian Mbappé a ouvert son compteur de buts dès la sixième minute lors du dernier match de préparation du Real Madrid, dimanche à Gelsenkirchen. Cette réalisation, obtenue après une relance manquée du milieu allemand Ron Schallenberg, a suffi à relancer un débat déjà vif en Espagne sur les ambitions du club madrilène cette saison.

Une reprise convaincante face à Schalke 04

Titularisé pour la première fois depuis son retour de sélection nationale avec les Bleus, l’attaquant tricolore n’a eu besoin que de six minutes pour battre le gardien Loris Karius, d’une frappe croisée du droit. Le score a ensuite été porté à 0-2 par une tête de Dean Huijsen sur corner d’Arda Güler, avant que Carlos Espi ne scelle la victoire finale (0-3) en seconde période. José Mourinho a remplacé Mbappé à la pause, en même temps que Thibaut Courtois et Ibrahima Konaté. Cette rencontre amicale marquait la conclusion de la présaison des Merengues, restés invaincus lors de leurs quatre matchs de préparation avant le coup d’envoi de la Liga, samedi prochain face à l’Espanyol Barcelone.

La presse madrilène hausse le ton

Le lendemain de la rencontre, plusieurs titres de presse espagnols ont salué la prestation du joueur tout en lui assignant un objectif précis pour l’exercice à venir. Le quotidien AS a désigné Mbappé comme « le chef » du projet madrilène. Marca a insisté sur l’urgence de la situation, rappelant que l’attaquant français dispose déjà de statistiques individuelles remarquables mais qu’il lui manque encore des trophées majeurs sous le maillot madrilène.

Sur les ondes de la Cadena SER, l’éditorialiste Tomas Roncero a formulé un pronostic similaire : « Je pense que la troisième sera la bonne. Au niveau des stats, Mbappé est unique, mais il lui manque des titres ». Cette pression médiatique intervient alors que le joueur entame sa troisième saison au Real Madrid, après deux exercices marqués par des performances individuelles solides mais sans conquête majeure en Ligue des champions ou en Liga sous ses couleurs.

Un caddre de transition pour le club

Cette rencontre amicale s’est également distinguée par les débuts de plusieurs recrues estivales. Marc Cucurella et Yan Diomande ont disputé leurs premières minutes sous le maillot madrilène, entrés en jeu après l’heure de jeu. Mourinho, arrivé sur le banc cet été, a salué la progression collective de son groupe à l’issue de la rencontre, tout en nuançant l’apport des derniers arrivants, qui n’ont disputé que trois ou quatre séances d’entraînement contre une trentaine pour les joueurs présents depuis le début de la préparation.

Le Real Madrid n’a pas disputé la première journée de Liga ce week-end, un report ayant été accordé en raison du nombre important de joueurs internationaux présents lors de la dernière Coupe du monde. Le club entamera sa saison officielle samedi prochain, à 21h30, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone.