Mobile Money au Bénin : ce qui change désormais pour les abonnés

Les abonnés aux services de paiement mobile peuvent désormais associer un même numéro de téléphone à MTN Mobile Money, Moov Money et Celtiis Cash au Bénin. Cette évolution supprime l’obligation de posséder plusieurs cartes SIM pour accéder aux différents portefeuilles électroniques proposés sur le marché.

Cette nouvelle possibilité s’applique quel que soit l’opérateur téléphonique utilisé. Un client disposant d’un numéro MTN, Moov Africa ou Celtiis peut créer et gérer un compte sur chacun des trois services de Mobile Money avec cette seule ligne téléphonique.

Une contrainte supprimée pour les utilisateurs

Jusqu’à présent, de nombreux usagers devaient acquérir plusieurs cartes SIM afin de profiter des différents services de paiement mobile. Cette organisation compliquait la gestion des comptes et augmentait les coûts liés à l’utilisation de plusieurs lignes.

Avec ce nouveau dispositif, un seul numéro suffit pour accéder aux principales plateformes de monnaie électronique du pays. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir librement le portefeuille qu’ils souhaitent utiliser en fonction des tarifs, des promotions ou des services proposés.

Selon les informations disponibles, « un même numéro » peut désormais être associé aux trois portefeuilles électroniques sans qu’il soit nécessaire de changer d’opérateur.

Un accès simplifié aux services

Pour utiliser le portefeuille électronique de son choix, l’abonné compose simplement le code USSD correspondant depuis son numéro habituel. Les services restent accessibles à travers les codes 139#, 155# ou 880#, selon la plateforme sélectionnée.

Cette évolution devrait faciliter les opérations courantes telles que les transferts d’argent, le paiement de factures, les achats de crédit de communication ou encore les règlements auprès des commerçants équipés pour recevoir des paiements électroniques.

Selon les promoteurs de cette mesure, « les transactions deviennent plus simples » grâce à la gestion d’un seul numéro de téléphone au quotidien.

Une évolution en faveur de l’inclusion financière

Le Mobile Money occupe une place croissante dans les habitudes de paiement au Bénin. Les services de monnaie électronique sont utilisés aussi bien pour les échanges entre particuliers que pour les paiements de biens et de services ou les opérations commerciales.

Selon les données de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), les transactions de monnaie électronique connaissent une progression continue dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), portée par l’augmentation du nombre de comptes et des usages numériques. La possibilité d’utiliser plusieurs portefeuilles électroniques avec un seul numéro de téléphone devrait ainsi renforcer l’accessibilité de ces services et offrir davantage de souplesse aux abonnés béninois.