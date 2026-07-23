Bénin : Cristel Hounkpatin, Champion du Monde de la Presse Culturelle 2026

Le journaliste béninois Cristel Hounkpatin vient d’inscrire son nom en lettres d’or dans l’histoire du journalisme culturel en remportant le prestigieux titre de Champion du Monde de la Presse Culturelle, à l’issue de la 7ᵉ édition de la Coupe du Monde de la Presse Culturelle – Grand Prix Francophile des Médias, organisée à Yaoundé, au Cameroun.

Cette distinction internationale récompense l’excellence journalistique, la créativité et la qualité des productions consacrées à la promotion des cultures du monde francophone. Grâce à une production radiophonique saluée par le jury, Cristel Hounkpatin s’est imposé face à des journalistes venus de plusieurs pays.

En plus du titre suprême de Champion du Monde de la Presse Culturelle, le journaliste béninois a également été sacré Champion dans la catégorie Presse Radio, confirmant ainsi son talent et son engagement pour un journalisme de qualité. Bien qu’absent lors de la cérémonie de remise des prix, Cristel Hounkpatin a reçu ses trophées, attestations et différents lots. Il a tenu à exprimer sa profonde gratitude au comité d’organisation et au jury pour leur professionnalisme, leur transparence et la confiance placée en son travail.

« Malgré mon absence, le comité d’organisation et le jury ont cru en mon travail. Cette reconnaissance témoigne du sérieux et de l’équité qui caractérisent cette prestigieuse compétition. » Ce sacre constitue une immense fierté pour le Bénin et pour l’ensemble des professionnels des médias. Il illustre le dynamisme du journalisme béninois sur la scène internationale et met en lumière la richesse de la presse culturelle africaine.

À travers cette distinction, Cristel Hounkpatin s’engage à devenir un véritable ambassadeur de la Coupe du Monde de la Presse Culturelle au Bénin, en promouvant les valeurs d’excellence, de diversité culturelle et de professionnalisme auprès des journalistes et des jeunes passionnés des médias. Avec ce titre mondial, le Bénin confirme une fois de plus sa capacité à produire des journalistes de haut niveau, capables de porter la voix de la culture bien au-delà de ses frontières.