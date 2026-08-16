The Voice : Sarah Houansou reçoit un appel surprise de Wadagni et confie son émotion

Un appel du président de la République a pris de court la nouvelle gagnante de The Voice Afrique francophone. Sur sa page Facebook, ce 16 août, Sara Houansou a confié avoir été tirée de son sommeil par son équipe pour recevoir en direct les félicitations de Romuald Wadagni.

Un coup de fil inattendu

Selon le récit de la chanteuse, elle dormait lorsque son entourage l’a tirée du sommeil pour lui annoncer un appel urgent. Au bout du fil, une voix se présente simplement : « C’est Romuald Wadagni ». Sous le choc, l’artiste confie avoir eu le souffle coupé avant de parvenir à répondre : « Bonjour Monsieur le Président ! J’espère que vous vous portez bien ? » Le chef de l’État lui aurait alors adressé ses félicitations pour son parcours dans l’émission.

Dans son message, Sara Houansou a dit vouloir garder ce moment « longtemps dans son cœur » et a multiplié les remerciements envers le président, qu’elle a cité par son nom complet à plusieurs reprises, ainsi qu’envers ses compatriotes. Elle a promis de revenir bientôt exprimer sa gratitude de façon plus détaillée.

Un sacre historique pour le Bénin

Cette révélation intervient deux jours après la consécration de la chanteuse à la grande finale de The Voice Afrique francophone, disputée le vendredi 14 août à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Membre de l’équipe de la coach Josey, la candidate béninoise avait dominé le vote du public face à trois autres finalistes venus du Congo, du Burundi et de Madagascar, avec plus de 60 % des suffrages. Cette victoire a offert au Bénin son tout premier trophée dans l’histoire de cette compétition musicale panafricaine, lancée il y a une dizaine d’années sous un autre format avant de rejoindre la bannière de Canal+.

C’est dans la foulée de cet exploit que le geste du président Wadagni s’est produit, entretenant la mobilisation populaire déclenchée par la victoire de l’artiste. La suite des annonces promises par Sara Houansou sur les réseaux sociaux est désormais attendue par ses nombreux soutiens, alors que la lauréate doit encore entamer l’enregistrement d’un EP avec Universal Music Group, récompense associée à sa victoire dans l’émission.