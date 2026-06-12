Coupe du monde 2026 : la Corée du Sud démarre fort, le Canada et les États-Unis entrent en lice ce vendredi

La Coupe du monde 2026 poursuit son premier tour ce vendredi 12 juin avec plusieurs affiches au programme. Après la victoire de la Corée du Sud face à la Tchéquie (2-1), les regards se tournent vers l’entrée en lice du Canada contre la Bosnie-Herzégovine, tandis que les États-Unis, autre pays hôte du tournoi, affronteront le Paraguay dans la nuit du vendredi au samedi à partir de 2h00 (heure du Bénin).

Les Sud-Coréens ont été les premiers à s’illustrer au cours de cette journée en décrochant un succès précieux contre la sélection tchèque. Ce résultat leur permet de lancer idéalement leur campagne dans un groupe où figurent également le Mexique et l’Afrique du Sud.

Le Canada entre en scène devant son public

Le principal rendez-vous de ce vendredi concerne l’entrée en lice du Canada face à la Bosnie-Herzégovine dans le groupe B. Les Canadiens, qui disputent cette Coupe du monde à domicile, tenteront de profiter du soutien de leur public pour débuter la compétition par une victoire.

Face à eux, les Bosniaques chercheront à déjouer les pronostics et à réaliser une bonne opération dès leur premier match. Dans ce nouveau format à 48 équipes, chaque point peut s’avérer déterminant dans la course à la qualification.

Les États-Unis joueront dans la nuit de vendredi à samedi

Autre pays organisateur, les États-Unis feront leurs débuts face au Paraguay. La rencontre est programmée à 18 heures locales à Los Angeles, soit 2 heures du matin au Bénin dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin.

Les Américains abordent cette compétition avec l’ambition de réussir un parcours marquant devant leurs supporters. Le Paraguay, habitué des grandes compétitions internationales, entend toutefois jouer sa carte à fond et compliquer la tâche au pays hôte.

Cette édition 2026 marque une première dans l’histoire de la compétition avec une organisation conjointe entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ainsi qu’un format élargi à 48 sélections. Après la victoire inaugurale du Mexique contre l’Afrique du Sud et le succès sud-coréen face à la Tchéquie, les prochaines heures permettront d’en savoir davantage sur les ambitions des autres prétendants.