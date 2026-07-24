Portugal : l'après-Ronaldo pourrait coûter très cher, un expert tire la sonnette d'alarme

Le départ de Cristiano Ronaldo de la sélection du Portugal pourrait avoir des conséquences bien au-delà du terrain. Selon une analyse récente de Daniel Sá, directeur exécutif de l’Institut portugais d’administration et de marketing (IPAM), la Fédération portugaise de football devra relever un important défi commercial lorsque son capitaine mettra un terme à sa carrière internationale.

Si Cristiano Ronaldo n’a pas annoncé la date de sa retraite avec la Seleção, l’attaquant de 41 ans a indiqué durant la Coupe du monde 2026 qu’il s’agissait de sa dernière participation au tournoi. L’élimination du Portugal en huitièmes de finale face à l’Espagne, future championne du monde, a ravivé les interrogations sur l’après-Ronaldo.

Un défi commercial pour la Fédération portugaise

Dans un entretien accordé à l’agence de presse Lusa, Daniel Sá estime que la Fédération portugaise devra préparer une nouvelle stratégie de communication afin d’amortir l’impact du départ de son joueur emblématique.

L’expert considère que l’image de Cristiano Ronaldo dépasse largement celle de la sélection nationale. « D’un point de vue de la marque, Ronaldo est incomparablement plus grand que la sélection portugaise », explique-t-il, estimant que cette notoriété a largement contribué à attirer des partenaires commerciaux et à renforcer la visibilité internationale du football portugais.

Selon lui, cette influence ne disparaîtra pas avec la fin de sa carrière sportive. « Cette marque continuera de grandir », affirme Daniel Sá, qui estime que la popularité mondiale de Ronaldo restera un atout majeur, même après son retrait des terrains.

La Fédération reconnaît l’importance de Ronaldo

La Fédération portugaise de football partage en partie ce constat. Son directeur marketing et commercial, João Medeiros Cardoso, a reconnu qu’il aurait été illogique de ne pas bâtir une partie de la communication de l’équipe autour de Cristiano Ronaldo, en particulier lors de la Coupe du monde 2026 organisée en grande partie aux États-Unis, un marché stratégique pour les revenus commerciaux du football.

Le responsable estime que la nouvelle génération, emmenée par des joueurs comme Nuno Mendes, Vitinha ou Bruno Fernandes, prendra progressivement le relais sur le plan sportif. En revanche, il juge que remplacer l’influence médiatique et commerciale de Ronaldo sera beaucoup plus difficile. « Nous ne pouvons comparer cela à personne », a-t-il déclaré à Lusa.

Un héritage sans équivalent

Cristiano Ronaldo laisse derrière lui un palmarès exceptionnel avec la sélection portugaise. Il est le joueur le plus capé de l’histoire du Portugal avec plus de 220 sélections et détient également le record mondial du plus grand nombre de buts inscrits en équipe nationale masculine ainsi que celui du plus grand nombre de sélections internationales.

La Coupe du monde 2026 a marqué sa sixième participation au tournoi planétaire, une longévité rarement observée au plus haut niveau. Ces performances sportives ont contribué à faire de son image un puissant levier de visibilité pour le football portugais, ce qui explique les inquiétudes exprimées aujourd’hui par plusieurs responsables et spécialistes du marketing quant aux répercussions économiques de son futur départ.