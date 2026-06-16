Dangote reçoit 600 millions $ pour produire les engrais que l'Afrique achète encore à la Russie

L’Africa Finance Corporation (AFC), institution financière multilatérale panafricaine dont le siège est à Lagos, a signé le 15 juin 2026 un accord de prêt de 600 millions de dollars avec le groupe Dangote pour financer l’expansion de sa capacité de production d’urée au Nigeria et la construction d’une nouvelle usine en Éthiopie. Le financement est accordé à Greenview Fertilizer Corp., la holding engrais du groupe fondé par le milliardaire nigérian Aliko Dangote.

L’opération représente la plus importante mise de fonds jamais engagée sur un seul projet d’engrais en Afrique. Elle porte sur un programme d’expansion global évalué à 7 milliards de dollars, dont l’objectif est de porter la capacité de production d’urée de Dangote de 3 à 9 millions de tonnes par an au Nigeria, tout en ajoutant 3 millions de tonnes supplémentaires depuis l’Éthiopie — soit une capacité continentale combinée de 12 millions de tonnes annuelles.

Une dépendance structurelle aux importations

L’Afrique importe environ 50 % de ses besoins en engrais, principalement depuis la Russie, la Chine et les pays du Golfe. Cette fragilité a été mise à nu en 2022, lorsque la guerre en Russie a provoqué une flambée des prix mondiaux de l’urée, menaçant directement les récoltes à travers l’Afrique subsaharienne. La quasi-fermeture du détroit d’Ormuz depuis février 2026, consécutive aux échanges militaires entre les États-Unis et l’Iran, a de nouveau perturbé les approvisionnements en provenance du Golfe, faisant remonter l’indice mondial des prix des engrais de plus de 12 % au premier trimestre 2026, selon la Banque mondiale. Dangote Fertilizer Ltd a par ailleurs annoncé une réorientation de ses exportations vers les marchés agricoles africains, au détriment de ses clients traditionnels en Amérique du Sud et aux États-Unis.

Un recyclage de capital assumé par l’AFC

L’AFC avait précédemment accordé un prêt de 300 millions de dollars à Dangote Industries pour la construction de sa raffinerie de pétrole de Ibeju-Lekki, intégralement remboursé avant cette nouvelle opération. Le président de l’AFC, Samaila Zubairu, a qualifié la transaction de « modèle de recyclage du capital en action », soulignant la rentabilité démontrée du partenariat.

Aliko Dangote a déclaré viser la position de premier exportateur mondial d’urée, une ambition que le groupe chiffre à plus de 4 milliards de dollars de recettes d’exportation annuelles d’ici trois ans. Le déploiement des fonds doit commencer par l’extension de l’usine de Lagos, avant le lancement du chantier éthiopien dont le calendrier précis n’a pas encore été communiqué.