Crimée : un militaire russe tue un collègue puis trois civils à Sébastopol

Quatre personnes ont été tuées mardi dans la région de Sébastopol, en Crimée, lorsqu’un militaire a ouvert le feu avant d’être arrêté, selon les autorités locales installées par la Russie. Le bilan comprend un soldat et trois civils, d’après les informations communiquées par le gouverneur Mikhaïl Razvojaïev.

Selon les déclarations publiées par le responsable sur Telegram, le drame s’est déroulé dans la localité de Khmelnitskoïe. Le militaire aurait d’abord tiré sur un de ses camarades avant de quitter les lieux et de s’en prendre à des habitants. « Une tragédie à Sébastopol », a écrit Mikhaïl Razvojaïev, précisant que les premières informations faisaient état d’une attaque contre d’autres militaires.

Les autorités locales indiquent que les victimes civiles sont deux hommes âgés de 71 et 59 ans, ainsi qu’une femme de 64 ans. L’auteur présumé des tirs a été interpellé. Son identité, sa nationalité et les raisons de son passage à l’acte n’avaient pas été précisées dans l’immédiat.

Les circonstances restent à éclaircir

À ce stade, les circonstances exactes de la fusillade demeurent inconnues. Les informations diffusées proviennent des autorités de Sébastopol, qui ont indiqué qu’une enquête devait permettre de déterminer le déroulement précis des faits ainsi que les motivations du militaire.

Les déclarations officielles ne précisent pas si l’homme appartenait à une unité basée dans la région ni dans quel contexte le premier tir a eu lieu. Les autorités n’ont pas non plus communiqué d’informations sur son état au moment de son arrestation.

Une région à forte présence militaire

Annexée par la Russie en 2014, la Crimée reste au centre des tensions entre Moscou et Kiev. Sébastopol abrite le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, ce qui en fait l’un des principaux sites militaires de la Russie dans cette zone stratégique.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la péninsule est régulièrement la cible de frappes et d’attaques de drones visant des installations militaires, tandis que les autorités russes y renforcent les mesures de sécurité. Le fait que cette fusillade implique un militaire intervient dans un contexte où la région demeure fortement militarisée.

Selon les informations communiquées par le gouverneur Mikhaïl Razvojaïev, l’auteur présumé des tirs a été arrêté peu après les faits. « Les motifs restent à déterminer », a indiqué l’autorité locale, laissant entendre que les investigations se poursuivent pour établir les circonstances exactes de cette attaque.