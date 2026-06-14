Du MUJAO au JNIM : les FAMa éliminent par drone un cadre djihadiste près de Djenné

Un haut responsable du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) a été tué le 3 juin 2026 lors d’une frappe de drone des Forces armées maliennes (FAMa) à Mougnan, localité située à environ 45 kilomètres à l’ouest de Djenné, dans la région de Mopti. L’État-Major général des Armées a rendu l’information publique ce 14 juin dans un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

L’individu neutralisé était connu sous trois alias — Oumar Kérena, Farouk et Housseini Mawdo. Originaire de Tébi, dans la commune de Kérena, cercle de Douentza, il aurait débuté sa trajectoire au sein du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) avant de s’élever progressivement dans la hiérarchie du commandement terroriste régional.

Un réseau étendu entre le Mali et le Burkina Faso

Selon la DIRPA, il aurait occupé successivement le poste de chef de zone à Serma, puis celui de coordinateur des activités terroristes sur plusieurs théâtres d’opérations englobant les régions de Sikasso et de Koutiala, ainsi qu’une partie du territoire du Burkina Faso. Cette double implantation transfrontalière faisait de lui, selon l’armée malienne, « une cible de haute importance pour le JNIM ».

Le MUJAO, dont il était issu, a fusionné avec al-Mourabitoun en 2015 avant que cette entité n’intègre le JNIM à sa création en 2017. Ce groupe, affilié à Al-Qaïda, demeure la principale force djihadiste active au Sahel central.

Une pression militaire renforcée dans le centre du Mali

La frappe de Mougnan fait suite à une série d’opérations aériennes des FAMa dans les régions de Mopti et de Ségou. En janvier 2026, l’État-Major avait déjà annoncé plusieurs frappes ciblées dans ces zones, dont une à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Djenné. Le 4 juin 2026, le gouvernement de transition avait annoncé des récompenses allant jusqu’à deux milliards de francs CFA pour toute information permettant la neutralisation des principaux responsables du JNIM, dont son chef Iyad Ag Ghaly. L’État-Major général des Armées a indiqué que les opérations de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes se poursuivent « sur l’ensemble du territoire national ».