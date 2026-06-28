Starlink opérateur mobile : la vision d'Elon Musk confirmée par Gwynne Shotwell

Neuf mois après une simple déclaration d’intention, le projet prend une dimension officielle. Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX, a confirmé aux investisseurs que l’entreprise envisage de lancer un service mobile sous la marque Starlink aux États-Unis, donnant corps à ce qu’Elon Musk présentait encore comme une perspective lointaine en septembre 2025.

L’annonce a été faite lors du roadshow organisé dans le cadre de l’entrée en bourse de SpaceX, qui a fait ses débuts au Nasdaq le 12 juin 2026 sous le symbole SPCX. L’opération a permis de lever près de 86 milliards de dollars, valorisant l’entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars, soit la plus importante introduction en bourse de l’histoire financière.

Une vision esquissée par Musk dès 2025

Lors d’une interview au All-In Summit de Los Angeles, Musk avait expliqué que les utilisateurs devraient pouvoir disposer d' »un compte Starlink fonctionnant aussi bien avec l’antenne installée à domicile qu’avec le téléphone portable« . Il avait alors tenu à rassurer les opérateurs historiques, affirmant qu’ils continueraient d’exister grâce à leur contrôle d’une large part du spectre radioélectrique disponible.

Cette déclaration intervenait quelques jours après que SpaceX ait signé un accord avec EchoStar portant sur le rachat, pour 17 milliards de dollars, de fréquences AWS-4 et H-block destinées à connecter directement les téléphones aux satellites. Musk avait précisé que les appareils compatibles avec ces fréquences ne seraient pas disponibles avant environ deux ans, le temps de modifier les puces électroniques et de déployer les satellites correspondants.

Le marché américain comme nouvelle cible

Selon les informations rapportées par le Financial Times, SpaceX envisage de vendre directement des forfaits mobiles aux consommateurs, plutôt que de se limiter à son rôle actuel de fournisseur technique pour des opérateurs comme T-Mobile. L’accord existant avec ce dernier permet aujourd’hui à Starlink d’alimenter le service T-Satellite, qui comble les zones blanches là où les antennes terrestres ne couvrent pas.

Le marché visé représente environ 400 millions de lignes mobiles actives aux États-Unis, contre 10,3 millions d’abonnés Starlink recensés au 31 mars 2026 dans plus de 160 pays. Starlink a généré 11,4 milliards de dollars sur les 18,7 milliards de revenus totaux de SpaceX en 2025, devenant la principale source de revenus du groupe.

L’obstacle technique reste entier : SpaceX ne dispose pas encore d’un réseau cellulaire terrestre, indispensable pour assurer une couverture urbaine fiable. La technologie satellitaire actuelle limite l’usage à des zones peu denses, ce qui pourrait pousser l’entreprise vers un accord d’opérateur virtuel (MVNO) plutôt qu’un déploiement entièrement autonome.

Les opérateurs historiques sur la défensive

Le refus des trois grands opérateurs américains de signer un accord MVNO avec SpaceX avant l’introduction en bourse, suivi de la constitution d’une coentreprise commune sur le partage du spectre dans les zones mal desservies, traduit une prise au sérieux de cette concurrence potentielle.

Des tensions existent déjà entre les parties. En août 2024, AT&T et Verizon s’étaient opposés devant la Commission fédérale des communications (FCC) à une dérogation demandée conjointement par SpaceX et T-Mobile, estimant qu’elle risquait de provoquer des interférences nuisibles avec leurs réseaux terrestres.

SpaceX n’a communiqué aucun prix, calendrier ni détail commercial concernant un éventuel lancement grand public de ce service mobile.