Filmé par ses voisins, un Américain arrêté pour abus sexuel sur un mineur à Bogotá

Un ressortissant américain originaire du Texas a été interpellé dimanche 14 juin à Bogotá, après que des habitants du quartier résidentiel d’Usaquén ont filmé et diffusé sur les réseaux sociaux ce qui s’apparentait à une agression sexuelle sur un enfant dans un appartement loué via la plateforme Airbnb. L’arrestation a été confirmée par le maire de la capitale colombienne, Carlos Galán.

La vidéo, tournée depuis un immeuble voisin, montre l’homme tenant un jeune enfant près de la rambarde d’un balcon. « Il est en train d’abuser de l’enfant ! Lâchez-le ! », crie la femme qui filme. L’enregistrement a rapidement circulé en ligne, poussant des dizaines de riverains à se rassembler devant l’immeuble NIIDO, situé rue 106, pour réclamer l’arrestation du suspect. La police métropolitaine de Bogotá est intervenue peu après.

Trois enfants retrouvés dans l’appartement

À l’entrée dans les lieux, les forces de l’ordre ont découvert trois mineurs âgés de 4, 7 et 15 ans. Les enfants ont été pris en charge par l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) et conduits dans un centre médical pour y subir des examens. La directrice de l’ICBF, Astrid Cáceres, a confirmé leur placement sous tutelle administrative dans le cadre d’une procédure de vérification de leurs droits. Le secrétaire à la sécurité de Bogotá, César Restrepo, a précisé que le suspect était arrivé en Colombie par vol le 6 juin, selon un porte-parole de l’autorité migratoire.

L’homme a été placé en détention provisoire. À ce stade, les autorités colombiennes n’ont pas établi publiquement les circonstances exactes des faits ni confirmé formellement le lien entre le suspect et les trois enfants présents dans l’appartement.

Une affaire qui ravive le débat sur le tourisme sexuel

Le président colombien Gustavo Petro a réagi sur X avec les mots « Plus jamais ça ». Plusieurs affaires d’exploitation sexuelle de mineurs impliquant des ressortissants étrangers ont conduit les autorités colombiennes à renforcer leur vigilance ces dernières années. La Colombie, où la prostitution entre adultes est légale, fait l’objet de signalements répétés liés au tourisme sexuel impliquant des mineurs, notamment via des plateformes de location courte durée.

Le suspect doit comparaître devant la justice colombienne dans les prochains jours. L’enquête est conduite par le Parquet général de la Nation, qui a publiquement condamné les faits présumés.