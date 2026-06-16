France: la dermatophilose pourrait se transmettre par contact sexuel, inquiétude à Lyon

En ce début de mois de juin, la publication d’une étude des Hospices civils de Lyon (HCL) dans la revue scientifique Emerging Infectious Diseases a eu l’effet d’une petite bombe. Les travaux effectués par une équipe d’épidémiologistes, portent sur plusieurs cas de dermatophilose observés en France et en Espagne entre janvier et juin.

Plus spécifiquement, les scientifiques chargés de ce projet se sont appuyés sur l’analyse de neuf patients reçus à Lyon et sur des données médicales recueillies lors de leurs consultations. D’après leurs conclusions, cette maladie bactérienne rare pourrait, dans certains cas, se transmettre entre humains lors de contacts sexuels.

La dermatophilose voit ses cas exploser en France

Cette hypothèse n’avait, jusqu’ici, pas été documentée de cette manière. La dermatophilose, parfois surnommée « gale de boue », est une infection d’origine zoonotique. C’est-à-dire qu’il est généralement associé à un contact avec des animaux malades, principalement des chevaux ou du bétail.

Les cas humains sont assez rares. C’est pourquoi une telle annonce a de quoi surprendre, même s’il est vrai que depuis quelques mois, les cas s’enchaînent notamment à un niveau très local. Rien que dans la région lyonnaise, c’est plus d’une trentaine de cas qui ont été décelés. Neuf patients ont été pris en charge et étudiés.

Aucun cas grave n’a été décelé

Sur les neuf personnes, sept ont indiqué avoir fréquenté des saunas gays à Lyon dans les jours précédant l’apparition des premiers symptômes. Certains établissements étaient communs à plusieurs personnes concernées. Les patients concernés ont présenté des lésions cutanées sous forme de pustules et de croûtes, localisées notamment sur les zones génitales, le tronc, les membres inférieurs ou autour de la bouche.

Aucun cas grave n’a nécessité une hospitalisation. Si aucun lien direct entre les patients n’a été effectué, les analyses génétiques des souches de la maladie semblent indiquer que les bactéries identifiées sont similaires, laissant donc entendre une contamination au même endroit, au même moment.