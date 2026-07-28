Équipe de France : Zidane laisse planer le doute autour du brassard de Mbappé

L’avenir du brassard de capitaine chez les Bleus reste incertain. Officiellement présenté ce mardi 28 juillet comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane n’a donné aucune garantie quant au maintien de Kylian Mbappé dans ce rôle.

Kylian Mbappé porte le brassard de capitaine depuis le 21 mars 2023, date à laquelle Didier Deschamps le lui avait confié après la retraite internationale d’Hugo Lloris. L’attaquant l’avait déjà endossé une première fois en septembre 2022, avant de l’officialiser pour son premier match dans ce rôle face aux Pays-Bas, marqué par un doublé. Après quatorze ans à la tête des Bleus, Deschamps cède aujourd’hui sa place à Zinédine Zidane, et cette continuité pourrait s’interrompre avec l’arrivée du nouveau sélectionneur.

Une décision reportée à septembre

La conférence de présentation s’est tenue à 11 heures au siège de la Fédération française de football, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, en présence du président Philippe Diallo. Interrogé sur l’identité de son futur capitaine, l’ancien entraîneur du Real Madrid a botté en touche dès la troisième question qui lui a été posée. « Nous n’avions pas échangé avec Kylian », a-t-il répondu, précisant que le joueur devait se reposer, l’estimant bien mérité après cette Coupe du monde. Le nouveau sélectionneur a renvoyé les discussions avec l’ensemble du groupe à la reprise de septembre, promettant d’aborder tout cela à ce moment-là. Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour cette annonce, qui interviendra donc au plus tôt lors du rassemblement de rentrée.

Un premier passage marqué par l’émotion

Interrogé sur le sentiment qui l’animait, Zidane a confié que le jour de sa nomination comptait parmi les plus beaux de sa vie, rappelant que le sacre mondial de 1998 restait l’évènement le plus marquant de son existence. Il a également évoqué sa propre identité de jeu, se présentant comme un ancien numéro dix, façonné par vingt-cinq années passées en Espagne, et affichant sa volonté d’incarner désormais un leadership depuis le banc de touche plutôt que sur le terrain.

Son premier match à la tête de la sélection est programmé le 25 septembre, à l’occasion d’un déplacement en Turquie dans le cadre de la Ligue des nations. Une semaine plus tard, le 2 octobre, il dirigera pour la première fois l’équipe à domicile, face à l’Italie.

Un symbole hérité d’une génération

Sur le plan historique, la situation prend une dimension particulière : contrairement à Deschamps, capitaine emblématique des Bleus lors du sacre mondial de 1998, Zidane n’a jamais porté le brassard en sélection durant sa propre carrière de joueur, ce rôle ayant longtemps été confié à d’autres cadres du vestiaire. Le nouvel entraîneur aborde donc cette question depuis une position inédite, celle d’un ancien numéro 10 devenu décisionnaire sur un symbole qu’il n’a jamais porté lui-même.

La question du brassard s’annonce comme l’un des premiers dossiers sensibles de son mandat, dans un groupe encore marqué par l’élimination en quatrième place lors de la Coupe du monde 2026. En attendant une clarification, Mbappé conserve pour l’instant son statut, dans l’attente d’un échange annoncé pour la rentrée de septembre.