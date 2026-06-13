Les États-Unis tuent le chef du Tren de Aragua lors d'une frappe militaire au Venezuela

Le commandement militaire américain a éliminé Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias « Niño Guerrero », chef du gang vénézuélien Tren de Aragua, lors d’une opération conduite en coordination avec les forces de sécurité vénézuéliennes. Donald Trump a annoncé la nouvelle vendredi 12 juin 2026 sur son réseau Truth Social, accompagnant son message d’une vidéo non classifiée montrant l’explosion d’un bâtiment à toit vert dans l’État de Bolívar, au Venezuela.

L’opération a été menée plus tôt dans la semaine par le Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM), selon les déclarations du secrétaire à la Défense Pete Hegseth. Le ministère vénézuélien des communications a confirmé qu’il s’agissait d’une « opération conjointe » ciblant la criminalité organisée dans la région.

Une organisation désignée terroriste par Washington

Le Tren de Aragua est né dans les années 2000 à l’intérieur de la prison de Tocoron, dans l’État d’Aragua au Venezuela, avant de s’étendre à l’ensemble du continent américain. Le département d’État américain l’a officiellement désigné organisation terroriste étrangère en février 2025, après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le groupe est notamment mis en cause dans des affaires de trafic de drogue, d’extorsion, de traite d’êtres humains et d’actes de violence commis sur le territoire américain.

Niño Guerrero avait été inculpé en décembre 2025 par le tribunal fédéral du district sud de New York pour association de malfaiteurs, soutien matériel à des actes terroristes et trafic de cocaïne. Le procureur Jay Clayton l’avait alors décrit comme le « cerveau » de la transformation du gang en organisation criminelle transnationale. Le département d’État offrait jusqu’à cinq millions de dollars pour toute information permettant son arrestation ou sa condamnation.

Une opération conduite avec Caracas

La coordination avec le gouvernement de Nicolás Maduro constitue l’un des aspects les plus saillants de cette opération. Le général Francis Donovan, commandant du SOUTHCOM, a remercié publiquement « les forces de sécurité vénézuéliennes pour leur soutien » à ce qu’il a qualifié d’« opération conjointe réussie ».

Cette frappe fait partie d’une série d’actions militaires menées par l’administration Trump contre des réseaux de narcotrafic dans la région, notamment des frappes antérieures visant des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue vers les côtes américaines. Aucune date d’audience liée aux inculpés restants du dossier new-yorkais n’a été communiquée à ce stade.