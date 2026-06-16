LNB SA : Marius Adanzounon prend les commandes avec l'ambition d'accélérer la modernisation

Marius Adanzounon a été officiellement installé dans ses fonctions de Directeur général de la LNB SA lors d’une cérémonie de passation de service organisée au siège de l’entreprise. Cette prise de fonctions intervient au lendemain de l’annonce de sa nomination à la tête de la Loterie Nationale du Bénin, à la suite du départ de Gaston Zossou après dix années passées à la direction de la société.

La cérémonie a réuni les responsables de l’entreprise, les membres du Conseil d’administration ainsi que les collaborateurs de la LNB SA. Elle a été marquée par un retour sur les principales réformes engagées sous la précédente direction et par la présentation des priorités du nouveau dirigeant.

Dix ans de réformes et une entrée remarquée à la BRVM

Intervenant au cours de la cérémonie, la présidente du Conseil d’administration, Sarah Bénédicte Kpénou, a salué les transformations opérées durant la décennie écoulée sous la direction de Gaston Zossou. Elle a notamment rappelé les avancées réalisées en matière de gouvernance et de développement de l’entreprise.

Parmi les réalisations mises en avant figure l’introduction de la LNB SA à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), une étape importante dans l’évolution de la société. Cette opération a permis à l’entreprise de renforcer sa visibilité auprès des investisseurs de l’espace UEMOA et d’accompagner son développement.

La présidente du Conseil d’administration a également insisté sur les défis qui attendent désormais la société, notamment la poursuite de la digitalisation, la modernisation des outils de gestion et l’adaptation permanente aux mutations du secteur des jeux et de la loterie.

Le nouveau DG veut consolider les acquis

Au moment de transmettre les responsabilités, Gaston Zossou a remercié les équipes de la LNB SA pour leur engagement tout au long de son mandat. Il a estimé que les résultats obtenus au cours des dernières années reposent avant tout sur le professionnalisme des collaborateurs de l’entreprise.

Prenant officiellement les rênes de la société, Marius Adanzounon a rendu hommage à son prédécesseur et affiché sa volonté de poursuivre les efforts engagés. « Des jalons importants ont été posés. Ils constituent des bases solides sur lesquelles nous allons nous appuyer pour poursuivre la transformation », a-t-il déclaré.

Le nouveau Directeur général entend renforcer les performances opérationnelles et financières de l’entreprise tout en poursuivant les actions de modernisation déjà engagées. Il a également appelé les collaborateurs à maintenir la dynamique collective qui a contribué aux résultats enregistrés ces dernières années.

Des chantiers déjà identifiés pour les prochaines années

La poursuite de la transformation numérique, l’amélioration des outils de gestion et le renforcement de la compétitivité de l’entreprise figurent parmi les principaux dossiers qui attendent la nouvelle direction.

Avec cette passation de service, Marius Adanzounon prend désormais la tête de la LNB SA avec pour mission de poursuivre les réformes engagées et de conduire l’entreprise vers de nouvelles performances dans un secteur en constante évolution.